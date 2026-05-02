Abwehr-Ass mit Faible für präzise Pässe Kreisliga B 10: Sebastian Wolf war schon für den FC Bitburg in der Oberliga aktiv und spielt inzwischen vier Etagen tiefer in der B-Klasse. Der 24-jährige gebürtige Niederbayer verrät, warum er einst in die Kreisklasse wechselte und wie er die Saison bei der SG Kordel einschätzt. von Lutz Schinköth · Heute, 12:49 Uhr · 0 Leser

Sebastian Wolf steht mit der SG Kordel kurz vorm direkten Wiederaufstieg. – Foto: FuPa/Verein

Mit seinen 24 Jahren hat er bereits Spuren in höheren Gefilden hinterlassen. Der im niederbayerischen Straubing geborene Sebastian Wolf zog im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern nach Welschbillig, machte unter Jakob Bohr bei der JSG Welschbillig seine ersten Schritte, bevor es den talentierten Verteidiger zu Eintracht Trier zog. In der U17 und der U19 spielte Wolf dort in der Regionalliga und gewann in seinem ersten A-Jugendjahr auch den Rheinlandpokal.

Anschließend ging es zum FC Bitburg. „Das war schon eine bewegende Zeit. Den Rheinlandpokalsieg mit der A-Jugend der Eintracht habe ich sehr genossen, doch der Aufstieg in die Oberliga 2023 mit Bitburg als Rheinlandmeister war noch einmal eine andere Hausnummer. Manche Spieler haben fast die ganze Woche gefeiert. Die anschließende Mannschaftsfahrt an den Goldstrand nach Bulgarien werde ich auch nie vergessen“, blickt der in Trier lebende Vollblutfußballer zurück. Weil er in der Oberliga nicht über einen zehnminütigen Kurzeinsatz hinauskam, wechselte Wolf in der Winterpause der Saison 2023/24 nach Welschbillig. „Für die wenige Spielzeit, die ich in Bitburg bekam, war mir der Aufwand einfach zu hoch. Es war wichtig, den Spaß am Fußball wiederzufinden und mit meinen Freunden zu spielen.“ Der Kontakt kam über den damaligen Mitspieler und heutigen Trainer Christian Adams zustande. Es seien dreieinhalb schöne und erfolgreiche Jahre beim FC Bitburg gewesen, lässt Wolf durchblicken. Seit der Saison 2024/25 bekleidet er zudem das Kapitänsamt bei der SG Kordel/Welschbillig, welche im vergangenen Sommer um die Sportvereine aus Aach, Butzweiler und Newel erweitert wurde. „Ich möchte vor allem für die jungen Spieler Ansprechpartner und Vorbild sein.“

Wolf, der Großhandelskaufmann gelernt hat und bei der Firma Hees und Peters in Trier im Vertriebsinnendienst arbeitet, ist ein Defensivspezialist: Meist agiert er als Innenverteidiger, kann aber auch auf den Außenverteidigerpositionen sowie zentral vor der Abwehr eingesetzt werden. „Damit ich die Übersicht habe, brauche ich das Spielfeld vor mir“, unterstreicht der technisch starke Akteur. Seine Stärken sieht Wolf im Stellungsspiel, in der Kopfballstärke sowie im Spielaufbau. „Meine Mitspieler möchte ich mit präzisen Pässen füttern, um schnell von hinten ins vertikale Spiel zu kommen.“ Wie der passionierte Motorradfahrer, der „gern mal ein paar Runden durch die Eifel und Luxemburg dreht“, durchblicken lässt, versteht er sich blind mit seinen beiden Nebenleuten in der Dreierkette, die Adams beim Tabellenführer der B10 spielen lässt. „Die Abstimmung und Harmonie mit Pascal Junk und Nils Mossal klappt hervorragend.“