Abwechslungsreiches Remis in Medlingen

cst). In einer kampfbetonten Partie verpassten die Gastgeber aufgrund einiger vergebener Tormöglichkeiten einen durchaus möglichen Dreier und mussten sich mit einem Remis begnügen. Die Schirmer-Truppe dominierte die Anfangsphase und hatten Pech, dass eine Großchance von der vielbeinigen Gästeabwehr auf der Linie geklärt wurde. In der 34. Minute fiel dann aber doch der Führungstreffer, als Yannik Riß per "Wembley-Tor" erfolgreich war.