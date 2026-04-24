Abwärtstrend setzt sich fort

Bei sehr windigen Bedingungen entwickelte sich von Beginn an ein über weites Strecken

ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften agierten vorsichtig, wodurch sich das Geschehen

größtenteils im Mittelfeld abspielte. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die

einzige nennenswerte Aktion der ersten Halbzeit ereignete sich in der 15. Minute: Lonsee setzte sich über die linke Seite durch, brachte eine Flanke in den Strafraum und kam zum Abschluss,

der jedoch nur die Latte touchierte.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Partie blieb zerfahren und

geprägt von wenigen klaren Offensivaktionen. Ballendorf versuchte im Laufe der zweiten

Halbzeit, etwas mehr Druck nach vorne zu entwickeln und das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern, kam dabei jedoch meist nur zu ungefährlichen Abschlüssen. Als vieles bereits auf ein torloses Unentschieden hindeutete, fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem anschließenden Missverständnis in der Defensive nutzte Lonsee die Situation eiskalt aus. Ein Stürmer lief alleine auf das Tor zu und schob den Ball sicher am Torwart vorbei zur 0:1-Führung ein.