Abwärtstrend des VfL Jüchen geht in die nächste Runde

Besser ins Match fanden die Gastgeber in der intensiven Partie erst nach etwa nach einer halben Stunde und entwickelten auch ordentlich Druck nach vorne, so dass der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Freistoß von Sebastian Wilms, den Glayne Wago am zweiten Pfosten in die Maschen drückte, auch nicht unverdient fiel. Zur zweiten Hälfte versuchte Daniel Klinger dann, mit den Einwechslungen der Ex-Profis Tim Heubach und Patrick Koronkiewicz für mehr Stabilität so sorgen. Doch das gelang nicht dauerhaft, schon in der 66. Minute hatten die Gäste nach einem Umschaltmoment die große Chance auf das 2:1, doch sie spielten eine 3:1-Überzahl nicht konsequent zu Ende. Besser machten sie es in der 81. Minute, als ausgerechnet der sonst so zuverlässige Innenverteidiger Jochen Schumacher einen Hochrisikopass ins Mittelfeld spielte, Sonsbeck den Ball eroberte und erneut schnell umschaltete. Letztlich war es erneut Linus Krajac, der den Torwart umkurvte und seine Farben in Führung brachte.
Kaum Ertrag
„Über Mentalität brauchen wir nicht reden, die hat wieder gestimmt. Wir haben bis zum Schluss alles versucht. Aber wir sind nun auf einem Niveau angekommen, auf dem solche Fehler von jedem Gegner bestraft werden. Es muss jetzt einen Lerneffekt geben“, erklärte Daniel Klinger. Am besten schon am Sonntag, wenn in Gestalt des 1. FC Kleve das aktuelle Tabellenschlusslicht auf der Anlage an der Stadionstraße zu Gast ist. Schließlich soll nach dem bärenstarken Saisonstart der aktuelle Negativtrend gestoppt werden. Der VfL-Coach rechnet mit einem eher defensiven Gegner, der auf Jüchener Fehler lauert. Fehlen wird den Gastgebern neben den Langzeitverletzten Alen Muratovic und Alexander Hahn auch der gelbgesperrte Tim Hintzen. „Na klar, ist das ein wichtiges Spiel. Bei einem Sieg halte wir den Kontakt nach oben, bei einer Niederlage geht der Blick nach unten.“