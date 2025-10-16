Abwärtstrend des VfL Jüchen geht in die nächste Runde

„Das nervt einfach nur, denn wir hatten eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Auch dass bei Sonsbeck ein paar Spieler verletzt waren, hat uns eigentlich in die Karten gespielt. Aber letztlich sind wir verdient ausgeschieden, weil es zu wenig ist, nur eine Viertelstunde vor und paar Minuten nach der Pause gut zu spielen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der ein großer Fan des Pokals ist und liebend gerne mit den Jüchenern nach vier Siegen in Folge im Kreispokal zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale auf Niederrheinebene eingezogen wäre. Dass daraus nun nichts geworden ist, dafür hat er einen Hauptgrund ausgemacht: „Wir sind konditionell auf der Höhe und halten gegen jeden Gegner mit. Aber wir spielen oftmals zu kompliziert und machen einfach zu viele Fehler. Deswegen müssen wir einen viel zu hohen Aufwand betreiben, um dem Ball hinterherzulaufen. Das zieht sich durch die letzten Spiele.“