 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Für Jüchen läuft es nicht.
Für Jüchen läuft es nicht. – Foto: Markus Becker

Abwärtstrend des VfL Jüchen geht in die nächste Runde

Gegen den Ligakonkurrenten SV Sonsbeck träumten die Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler vom Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Stattdessen konnte das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen werden. Umso wichtiger ist am Sonntag das Heimspiel gegen Schlusslicht Kleve.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Niederrheinpokal
VfL Jüchen
SV Sonsbeck
1. FC Kleve
Daniel Klinger
Daniel Klinger

Am 21. September war die Welt des VfL Jüchen/Garzweiler noch in Ordnung. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen den VfB Hilden kletterte der Aufsteiger sogar auf Platz zwei de Oberliga und machte damit die anschließende Partie beim Primus Ratingen zum Topspiel des siebten Spieltags. Doch seitdem ging ergebnistechnisch nicht mehr viel zusammen. Das Aus in der dritten Runde des Niederrheinpokals am Mittwoch daheim gegen den Ligakonkurrenten SV Sonsbeck war bereits das vierte Pflichtspiel (drei Niederlagen) in Folge ohne Sieg. Dementsprechend hat das nächste Liga-Heimspiel am Sonntag gegen das Schlusslicht 1. FC Kleve richtungweisenden Charakter.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live

Gestern, 19:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1
2
+Video

„Das nervt einfach nur, denn wir hatten eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Auch dass bei Sonsbeck ein paar Spieler verletzt waren, hat uns eigentlich in die Karten gespielt. Aber letztlich sind wir verdient ausgeschieden, weil es zu wenig ist, nur eine Viertelstunde vor und paar Minuten nach der Pause gut zu spielen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der ein großer Fan des Pokals ist und liebend gerne mit den Jüchenern nach vier Siegen in Folge im Kreispokal zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale auf Niederrheinebene eingezogen wäre. Dass daraus nun nichts geworden ist, dafür hat er einen Hauptgrund ausgemacht: „Wir sind konditionell auf der Höhe und halten gegen jeden Gegner mit. Aber wir spielen oftmals zu kompliziert und machen einfach zu viele Fehler. Deswegen müssen wir einen viel zu hohen Aufwand betreiben, um dem Ball hinterherzulaufen. Das zieht sich durch die letzten Spiele.“

Klinger hat viel probiert

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen die SpVg Schonnebeck veränderte Klinger seine Startelf auf fünf Positionen, was zunächst gar nicht aufging. Bei ihrem frühen 1:0 spielten die Gäste weit aufgerückte Jüchener von ihrem eigenen Strafraum aus locker aus, wobei letztlich Linksaußen Philip Pokora den halbherzig zu Werke gehenden Dragan Kalkan zum Statisten degradierte. Nach dessen Hereingabe machte die VfL-Abwehr im Strafraum auch eine eher unglückliche Figur. Der Sonsbecker Linus Krajac konnte sich nahezu ungestört den Ball zurechtlegen, sein Schuss hoppelte dann ins Tor. Nach einer Viertelstunde vergab Semih Güngör sogar eine dicke Chance auf das 2:0.

Besser ins Match fanden die Gastgeber in der intensiven Partie erst nach etwa nach einer halben Stunde und entwickelten auch ordentlich Druck nach vorne, so dass der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Freistoß von Sebastian Wilms, den Glayne Wago am zweiten Pfosten in die Maschen drückte, auch nicht unverdient fiel. Zur zweiten Hälfte versuchte Daniel Klinger dann, mit den Einwechslungen der Ex-Profis Tim Heubach und Patrick Koronkiewicz für mehr Stabilität so sorgen. Doch das gelang nicht dauerhaft, schon in der 66. Minute hatten die Gäste nach einem Umschaltmoment die große Chance auf das 2:1, doch sie spielten eine 3:1-Überzahl nicht konsequent zu Ende. Besser machten sie es in der 81. Minute, als ausgerechnet der sonst so zuverlässige Innenverteidiger Jochen Schumacher einen Hochrisikopass ins Mittelfeld spielte, Sonsbeck den Ball eroberte und erneut schnell umschaltete. Letztlich war es erneut Linus Krajac, der den Torwart umkurvte und seine Farben in Führung brachte.

Kaum Ertrag

„Über Mentalität brauchen wir nicht reden, die hat wieder gestimmt. Wir haben bis zum Schluss alles versucht. Aber wir sind nun auf einem Niveau angekommen, auf dem solche Fehler von jedem Gegner bestraft werden. Es muss jetzt einen Lerneffekt geben“, erklärte Daniel Klinger. Am besten schon am Sonntag, wenn in Gestalt des 1. FC Kleve das aktuelle Tabellenschlusslicht auf der Anlage an der Stadionstraße zu Gast ist. Schließlich soll nach dem bärenstarken Saisonstart der aktuelle Negativtrend gestoppt werden. Der VfL-Coach rechnet mit einem eher defensiven Gegner, der auf Jüchener Fehler lauert. Fehlen wird den Gastgebern neben den Langzeitverletzten Alen Muratovic und Alexander Hahn auch der gelbgesperrte Tim Hintzen. „Na klar, ist das ein wichtiges Spiel. Bei einem Sieg halte wir den Kontakt nach oben, bei einer Niederlage geht der Blick nach unten.“

Aufrufe: 016.10.2025, 21:05 Uhr
RP / David BeinekeAutor