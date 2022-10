Abwärtstrend der SG Oppenweiler hält an Fußball-Landesligist aus dem Murrtal unterliegt dem SV Breuningsweiler mit 1:4.

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach blieb auch im fünften Spiel in Folge ohne Punktgewinn. Gegen den SV Breuningsweiler verlor der Aufsteiger zu Hause mit 1:4 und fiel in der Fußball-Landesliga auf den drittletzten Rang zurück. Schon zur Halbzeit lag die SGOS deutlich mit 0:3 zurück.

Für die Gastgeber begann die Partie, wie bereits häufig in den vergangenen Wochen, mit einem frühen Rückschlag. Die spielstarken Gäste erzielten nach 13 Minuten das 1:0, als Adrian Haas eine Flanke aus kurzer Distanz so traf, dass der Ball zweimal an die Latte prallte und von dort im Netz landete. Oppenweiler/Strümpfelbach war sichtlich geschockt. Nur vier Minuten später zirkelte Christian Mayer einen Freistoß vom Strafraumeck aus zum 2:0 in den Winkel. Die Gastgeber versuchten mit wenig Erfolg über lange Bälle ins Spiel zu kommen.

Breuningsweiler sorgte für deutlich mehr Gefahr. Auch weil die Elf aus dem Rohrbachtal hinten einige Probleme hatte. Wie in der 28. Minute. Haas pflückte einen langen Ball im Strafraum herunter und schob die Kugel mit seinem zweiten Treffer in dieser Begegnung zum 3:0 über die Linie. In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gastgeber engagierter. Allerdings hatte Breuningsweiler auch einen Gang zurück geschaltet. Oppenweiler kam nun besser in die Zweikämpfe und eroberte die Bälle häufiger in der gegnerischen Hälfte. Die erste Chance für die SGOS hatte Moritz Stoppel, der sich im Dribbling gegen drei Gegner durchsetzte, mit seinem Distanzschuss aber an Schlussmann Luca Föll scheiterte. Der Torhüter reagierte zehn Minute später erneut stark. Diesmal lenkte er einen Distanzschuss von Julian Leitner, den Patrick Koch noch abfälschte, an die Latte. Obwohl die Hausherren nach der Pause gefährlicher waren, gehörte auch der vierte Treffer den Gästen. Mayer hatte nach einer Flanke von rechts unbedrängt köpfen und sein zweites Tor (80.) erzielen können.

Die Partie war vollends entschieden, auch wenn Marcel Friz zwei Minuten später der Ehrentreffer für die SGOS gelang. Nachdem ein Gegner ausrutschte, war er kurz vor dem Strafraum unbedrängt zum Abschluss gekommen und hatte den Ball sehenswert zum 1:4 ins Eck geschlenzt. Das änderte aber nichts daran, dass der Aufsteiger nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit einem starken Gegner klar unterlegen war.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden