ABV Stuttgart jubelt auswärts, FSV Deufringen mit Doppelschlag

Kreisliga A2:

SV Sillenbuch – ABV Stuttgart 1:2

In Sillenbuch sahen die Zuschauer eine Partie, die lange Zeit auf des Messers Schneide stand, bevor der ABV Stuttgart mit einem knappen 1:2-Auswärtssieg die Heimreise antrat. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Abwehrreihen wenig zuließen, war es schließlich Frieder Ströbele, der in der 58. Minute den Bann brach und die Gäste hochemotional in Führung brachte. Sillenbuch warf in der Folge alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Stuttgarter Defensive agierte äußerst diszipliniert. In der Schlussphase schien die Entscheidung gefallen, als Blessing Omoregie in der 86. Minute auf 0:2 erhöhte. Zwar gelang Calvin Groh in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5 Minute) noch der Anschlusstreffer zum 1:2, doch für eine echte Schlussoffensive fehlte den Hausherren schlicht die Zeit.

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