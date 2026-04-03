ABV Stuttgart jubelt auswärts, FSV Deufringen mit Doppelschlag

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Sillenbuch sahen die Zuschauer eine Partie, die lange Zeit auf des Messers Schneide stand, bevor der ABV Stuttgart mit einem knappen 1:2-Auswärtssieg die Heimreise antrat. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Abwehrreihen wenig zuließen, war es schließlich Frieder Ströbele, der in der 58. Minute den Bann brach und die Gäste hochemotional in Führung brachte. Sillenbuch warf in der Folge alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Stuttgarter Defensive agierte äußerst diszipliniert. In der Schlussphase schien die Entscheidung gefallen, als Blessing Omoregie in der 86. Minute auf 0:2 erhöhte. Zwar gelang Calvin Groh in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5 Minute) noch der Anschlusstreffer zum 1:2, doch für eine echte Schlussoffensive fehlte den Hausherren schlicht die Zeit.
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Ein effizienter Auftritt sicherte dem FSV Deufringen einen 0:2-Erfolg bei der Spvgg Aidlingen. Die gesamte Partie wurde im Grunde innerhalb von nur 60 Sekunden im ersten Durchgang entschieden. Den Anfang machte Oliver Ries, der in der 29. Minute nach einem Foulspiel im Strafraum die Nerven behielt und den fälligen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Noch während die Aidlinger Hintermannschaft mit der Zuordnung kämpfte, schlug der FSV erneut hochemotional zu: Praktisch im direkten Gegenzug nach dem Wiederanpfiff markierte Timo Kschischek in der 30. Minute das 0:2. In der verbleibenden Spielzeit verwalteten die Gäste den Vorsprung geschickt und ließen die Hausherren kaum noch gefährlich vor das eigene Tor kommen, sodass der Auswärtssieg am Ende nie ernsthaft in Gefahr geriet.
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