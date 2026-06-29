Abubakr Barry wird ein Roter Bulle

Der Gambier wechselt von Austria Wien zum FC Red Bull Salzburg. – Foto: RB Salzburg

Der groß gewachsene Gambier verfügt u. a. bereits über die Erfahrung aus zwei Jahren ADMIRAL Bundesliga und kam in dieser Zeit bei den Favoritnern auf 70 Einsätze mit sechs Toren und acht Assists. Dabei stach der neunfache gambische A-Teamspieler, der bei den Roten Bullen mit der Rückennummer 32 auflaufen wird, vor allem durch seine Zweikampfstärke und seine spielerischen Qualitäten im zentralen Mittelfeld besonders heraus.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Abu hat in der Bundesliga ja bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und das bei uns auch zeigen wird. Wir freuen uns, dass er zum FC Red Bull Salzburg wechselt und am Montag bei uns ins Mannschaftstraining einsteigt.“

Abubakr Barry: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel durch ist und ich nun beim FC Red Bull Salzburg bin. Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich sehr klar. Ich kenne den Klub aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun.“