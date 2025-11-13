Abu Njie tippt Achtelfinale: „Meiner Liebe gönne ich es"

2014 steht Abu Njie mit dem Berlin-Ligisten SV Tasmania im Finale des Berliner Landespokals. Der Gegner heißt FC Viktoria 1889 Berlin, trainiert von Thomas Herbst. Die Himmelblauen entscheiden die Partie knapp mit 2:1 für sich. Ein Jahr später führt Njie die tasmanischen Teufel erneut weit im Wettbewerb und erreicht das Halbfinale. Beim Spiel gegen Lichtenberg 47 (6:2 n.E.) sitzt der heute 52-Jährige jedoch nicht mehr auf der Bank. Wie tippt Njie die Achtelfinalspiele?

BFC Meteor 06 - BFC Preussen 1:5 - Preussen reitet auf einer Erfolgswelle

SV Sparta Lichtenberg - Tennis Borussia Berlin 3:1 - An der Fritschestraße ist Sparta nicht zu stoppen

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - Füchse Berlin 4:3 - Meiner alten Liebe gönne ich es