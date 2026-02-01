Abu-Bekir Ömer El-Zein erlöst SSV Ulm gegen MSV Duisburg vom Punkt

Die Spatzen starteten mutig in die Begegnung. Bereits in der 2. Minute zog Dennis Dressel aus großer Entfernung ab, der Ball strich links am Pfosten vorbei. Ulm zeigte früh Präsenz und suchte konsequent den Weg nach vorne.

Nach dem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg beim FC Erzgebirge Aue ging der SSV Ulm 1846 Fußball mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Die Gäste aus Duisburg reisten als Tabellenzweiter mit 41 Punkten an.

In der 7. Minute meldete sich der MSV Duisburg erstmals gefährlich an. Eine Ecke von Patrick Sussek fand Lex-Tyger Lobinger, dessen Kopfball jedoch deutlich über das Tor von Max Schmitt ging.

Offenes Spiel mit frühen Chancen

Ulm antwortete prompt. In der 8. Minute segelte eine Hereingabe von Leon Dajaku aus dem linken Halbfeld nur knapp an Dennis Chessa und am Pfosten vorbei. Nur eine Minute später steckte Max Julian Brandt auf Abu-Bekir Ömer El-Zein durch. Der Ulmer Angreifer kam links im Strafraum zum Abschluss, doch Maximilian Braune parierte den flachen Versuch sicher.

Auf der Gegenseite kam Conor Noß aus ähnlicher Position zum Abschluss, doch Max Schmitt hatte den Ball sicher.

Druckphase bringt den Strafstoß

Die Spatzen erhöhten nun den Druck. In der 14. Minute brachte Leon Dajaku eine scharfe Hereingabe in den Strafraum, die Alexander Hahn beinahe ins eigene Tor lenkte. Braune rettete aus kurzer Distanz zur Ecke.

In der 27. Minute folgte der entscheidende Moment der ersten Halbzeit. Nach einem Foul im Strafraum zeigte Schiedsrichter Sebastian Hilsberg auf den Punkt. Abu-Bekir Ömer El-Zein übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zur 1:0-Führung.

Ulm bleibt am Drücker

Auch nach dem Führungstreffer blieb Ulm die aktivere Mannschaft. In der 34. Minute brachte Leon Dajaku erneut eine präzise Flanke in den Strafraum, Dennis Chessa köpfte jedoch knapp am Tor vorbei.

Kurz vor der Pause setzte Max Julian Brandt mit einem Fernschuss ein weiteres Ausrufezeichen. Der Ball verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Mit einer verdienten 1:0-Führung ging es in die Halbzeit.

Duisburg sucht den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel offener. Bereits in der 47. Minute legte Leon Dajaku scharf auf Max Julian Brandt ab, dessen Abschluss kurz vor der Linie abgefälscht wurde. Wenige Sekunden später prüfte Dajaku Maximilian Braune aus spitzem Winkel, der zur Ecke klärte.

Der MSV Duisburg kam nun häufiger in Tornähe. In der 57. Minute nahm Conor Noß einen geklärten Ball direkt Volley, schoss jedoch deutlich über das Tor. Zwei Minuten später hatte Patrick Sussek im Strafraum eine gute Möglichkeit, verzog aber rechts am Tor vorbei.

Defensive Stabilität bis in die Schlussphase

Ulm verteidigte konzentriert und ließ kaum klare Chancen zu. In der 67. Minute kam Florian Krüger nach Zuspiel von Alexander Hahn zum Abschluss, Max Schmitt war jedoch sicher zur Stelle. Auch ein Kopfball von Florian Krüger aus spitzem Winkel in der 70. Minute brachte keine Gefahr.

In der 75. Minute verhinderte Luca Bazzoli mit einer starken Grätsche gegen Lex-Tyger Lobinger einen möglichen Ausgleich und klärte ins Aus.

Abpfiff nach dramatischer Schlussminute

In der Nachspielzeit wurde es noch einmal emotional. Lukas Mazagg lief allein auf Maximilian Braune zu, legte quer auf Elias Löder, der den Ball ins Netz schoss. Die Fahne ging jedoch hoch, der Treffer zählte nicht. Kurz darauf pfiff Sebastian Hilsberg die Partie ab.

Fazit und Ausblick

Der SSV Ulm 1846 Fußball zeigt gegen den MSV Duisburg eine leidenschaftliche und disziplinierte Leistung. Die Spatzen dominieren die erste Halbzeit, sichern sich durch den verwandelten Foulelfmeter von Abu-Bekir Ömer El-Zein die Führung und verteidigen diese im zweiten Durchgang mit großem Einsatz.

Mit dem 1:0-Erfolg sammelt Ulm wichtige Punkte im Abstiegskampf und steht nun bei 22 Zählern. Am kommenden Freitag wartet die nächste Herausforderung beim SV Waldhof Mannheim.