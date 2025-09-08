Der TSV Karlburg um André Rumpel (rechts) setze sich klar mit 3:0 gegen die DJK Dampfach durch. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Abtswind siegt im Topspiel – Großbardorf mit Offensivspektakel Der TSV bleibt Spitzenreiter +++ Großbardorf dicht dahinter +++ Haibach jubelt spät

10. Spieltag: Der TSV Abtswind behauptete im Gipfeltreffen gegen Leider die Tabellenführung, Verfolger Großbardorf siegt in einem Torfestival gegen Mönchröden, und die Alemannia aus Haibach entscheidet ihr Heimspiel gegen Schwebenried in der Nachspielzeit...

Der TSV Abtswind setzte sich im Topspiel gegen den TuS 1893 Aschaffenburg-Leider verdient durch. Nach dem Führungstor von Niklas Henninger in der 64. Minute legte der eingewechselte Finn Körger wenig später nach. Vor 250 Zuschauern blieb die Mannschaft von Thorsten Götzelmann zum achten Mal ohne Gegentor und behauptete die Tabellenspitze mit zwei Punkten Vorsprung auf Großbardorf.

Der TSV Eisingen feierte gegen die DJK Hain einen verdienten Heimsieg. Hannes Schöner traf doppelt, dazu erzielte Philipp Günder den zweiten Treffer der Gastgeber, ehe Elia Umscheid für die Gäste verkürzte. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Carsten Albrecht in der 74. Minute war die Partie entschieden. Mit dem Dreier kletterte der Aufsteiger auf Rang sieben, während Hain am Tabellenende festhängt.

Sein Heimspiel gegen den TuS Frammersbach entschied der SV Vatan Spor Aschaffenburg mit 2:0 für sich. Oktay Sevim brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, Ionut Badea erhöhte nach knapp einer Stunde. Vatan Spor blieb damit zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und rangiert nun mit 13 Punkten im Mittelfeld, während Frammersbach in den unteren Regionen feststeckt.

Die DJK Don Bosco Bamberg entführte dank eines Blitztores von Fabian Trunk alle drei Punkte aus Schweinfurt. Bereits in der dritten Minute traf der Offensivmann zur Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Torhüter Kilian Wagner hielt die Gäste mehrmals im Spiel. Mit dem Auswärtssieg festigen die Bamberger Rang vier, während Schweinfurt auf Platz zehn abrutscht.

Der TSV Karlburg zeigte sich beim 3:0-Erfolg gegen die DJK Dampfach in Torlaune. Haroona Diarrassouba erzielte zwei Treffer, ehe Cornelius Hock den Endstand markierte. Vor 150 Zuschauern präsentierte sich Karlburg defensiv erneut stabil und blieb zum dritten Mal hintereinander ohne Gegentor. In der Tabelle bedeutet das Platz sechs, während Dampfach mit neun Zählern im Keller steckt.

Die SV Alemannia Haibach entschied ein umkämpftes Duell mit der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach knapp für sich. In der Nachspielzeit erzielte Stanislav Lutenko den viel umjubelten Siegtreffer. Kurz zuvor hatte Tobias Burger Gelb-Rot gesehen, was die Gäste schwächte. Haibach rangiert nach dem Sieg mit 17 Punkten auf Platz fünf, während die DJK bei 15 Zählern im Mittelfeld bleibt.

Der 1. FC Fuchsstadt setzte sich in einem torreichen Unterfrankenderby beim FC 06 Bad Kissingen durch. Samuel Radi brachte die Gäste früh in Führung, ehe Mike Weismantel und Fazdel Tahir nachlegten. Zwar verkürzten die Gastgeber zwischenzeitlich durch Kirill Ride und Ali Erfani, doch Sebastian Bartel entschied die Partie mit dem vierten Treffer. Vor 560 Zuschauern feierte Fuchsstadt erst den zweiten Saisonsieg, während Bad Kissingen weiter im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.

Der TSV Großbardorf feierte gegen den TSV Mönchröden einen torreichen 5:3-Erfolg. Jannik Göller traf gleich doppelt, ehe Simon Götz kurz vor Schluss den Deckel draufsetzte. Die Gastgeber stellten mit inzwischen 30 Toren die beste Offensive der Liga. Großbardorf bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf Abtswind erster Verfolger an der Tabellenspitze.