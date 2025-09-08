 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Der TSV Karlburg um André Rumpel (rechts) setze sich klar mit 3:0 gegen die DJK Dampfach durch.
Der TSV Karlburg um André Rumpel (rechts) setze sich klar mit 3:0 gegen die DJK Dampfach durch. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Abtswind siegt im Topspiel – Großbardorf mit Offensivspektakel

Der TSV bleibt Spitzenreiter +++ Großbardorf dicht dahinter +++ Haibach jubelt spät

10. Spieltag: Der TSV Abtswind behauptete im Gipfeltreffen gegen Leider die Tabellenführung, Verfolger Großbardorf siegt in einem Torfestival gegen Mönchröden, und die Alemannia aus Haibach entscheidet ihr Heimspiel gegen Schwebenried in der Nachspielzeit...

Fr., 05.09.2025, 18:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
2
0
Abpfiff

Der TSV Abtswind setzte sich im Topspiel gegen den TuS 1893 Aschaffenburg-Leider verdient durch. Nach dem Führungstor von Niklas Henninger in der 64. Minute legte der eingewechselte Finn Körger wenig später nach. Vor 250 Zuschauern blieb die Mannschaft von Thorsten Götzelmann zum achten Mal ohne Gegentor und behauptete die Tabellenspitze mit zwei Punkten Vorsprung auf Großbardorf.

Fr., 05.09.2025, 18:30 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
3
1
Abpfiff

Der TSV Eisingen feierte gegen die DJK Hain einen verdienten Heimsieg. Hannes Schöner traf doppelt, dazu erzielte Philipp Günder den zweiten Treffer der Gastgeber, ehe Elia Umscheid für die Gäste verkürzte. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Carsten Albrecht in der 74. Minute war die Partie entschieden. Mit dem Dreier kletterte der Aufsteiger auf Rang sieben, während Hain am Tabellenende festhängt.

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
2
0
Abpfiff

Sein Heimspiel gegen den TuS Frammersbach entschied der SV Vatan Spor Aschaffenburg mit 2:0 für sich. Oktay Sevim brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, Ionut Badea erhöhte nach knapp einer Stunde. Vatan Spor blieb damit zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und rangiert nun mit 13 Punkten im Mittelfeld, während Frammersbach in den unteren Regionen feststeckt.

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
0
1
Abpfiff

Die DJK Don Bosco Bamberg entführte dank eines Blitztores von Fabian Trunk alle drei Punkte aus Schweinfurt. Bereits in der dritten Minute traf der Offensivmann zur Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Torhüter Kilian Wagner hielt die Gäste mehrmals im Spiel. Mit dem Auswärtssieg festigen die Bamberger Rang vier, während Schweinfurt auf Platz zehn abrutscht.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
3
0

Der TSV Karlburg zeigte sich beim 3:0-Erfolg gegen die DJK Dampfach in Torlaune. Haroona Diarrassouba erzielte zwei Treffer, ehe Cornelius Hock den Endstand markierte. Vor 150 Zuschauern präsentierte sich Karlburg defensiv erneut stabil und blieb zum dritten Mal hintereinander ohne Gegentor. In der Tabelle bedeutet das Platz sechs, während Dampfach mit neun Zählern im Keller steckt.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
1
0
Abpfiff

Die SV Alemannia Haibach entschied ein umkämpftes Duell mit der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach knapp für sich. In der Nachspielzeit erzielte Stanislav Lutenko den viel umjubelten Siegtreffer. Kurz zuvor hatte Tobias Burger Gelb-Rot gesehen, was die Gäste schwächte. Haibach rangiert nach dem Sieg mit 17 Punkten auf Platz fünf, während die DJK bei 15 Zählern im Mittelfeld bleibt.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
2
4
Abpfiff

Der 1. FC Fuchsstadt setzte sich in einem torreichen Unterfrankenderby beim FC 06 Bad Kissingen durch. Samuel Radi brachte die Gäste früh in Führung, ehe Mike Weismantel und Fazdel Tahir nachlegten. Zwar verkürzten die Gastgeber zwischenzeitlich durch Kirill Ride und Ali Erfani, doch Sebastian Bartel entschied die Partie mit dem vierten Treffer. Vor 560 Zuschauern feierte Fuchsstadt erst den zweiten Saisonsieg, während Bad Kissingen weiter im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
5
3
Abpfiff

Der TSV Großbardorf feierte gegen den TSV Mönchröden einen torreichen 5:3-Erfolg. Jannik Göller traf gleich doppelt, ehe Simon Götz kurz vor Schluss den Deckel draufsetzte. Die Gastgeber stellten mit inzwischen 30 Toren die beste Offensive der Liga. Großbardorf bleibt mit zwei Punkten Rückstand auf Abtswind erster Verfolger an der Tabellenspitze.

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
2
1
Abpfiff

Der 1. FC Lichtenfels rang den ASV Rimpar mit 2:1 nieder. Joel Flores Vega hatte die Gäste in Führung gebracht, ehe Leon Holzheid ausglich. Joker Endrit Mehiqi erzielte in der 86. Minute den umjubelten Siegtreffer. Für Lichtenfels war es der zweite Saisonsieg, womit die Oberfranken punktemäßig mit Rimpar gleichziehen – beide Teams stehen nun bei acht Zählern.

