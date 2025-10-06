Neuer Spitzenreiter! Mit einem 8:0 Kantersieg setzte sich der TSV Großbardorf am vergangenen Wochenende an die Spitze der Landesliga Nordwest. – Foto: Sven Trautwein

Abtswind patzt erneut - Großbardorf übernimmt die Spitze Acht Tore für die Gallier +++ Neun Tore in Eisingen +++ Führungswechsel durch Abtswind-Remis Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Ein torreiches Wochenende in der Landesliga Nordwest: 38 Treffer in acht Begegnungen sorgten für beste Unterhaltung. Der TSV Großbardorf schoss sich mit einem 8:0-Heimsieg gegen die DJK Hain an die Tabellenspitze, während Aufsteiger TSV Eisingen beim 6:3-Spektakel gegen Haibach seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Der TSV Großbardorf hat im Fernduell um die Tabellenspitze ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 8:0 über die DJK Hain feierten die Gallier den höchsten Saisonsieg und zogen dank des besseren Torverhältnisses an Abtswind vorbei. Doppelpacks von Nathan Wirth, Luis Wäcke und Jannik Göller sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Mika Manninger und Julius Landeck in der Schlussphase nachlegten. Großbardorf bleibt damit auch im zwölften Spiel in Serie ungeschlagen und präsentiert sich in bestechender Form. Für Hain war es nach dem Achtungserfolg gegen Abtswind ein bitterer Rückschlag im Tabellenkeller.

Neun Tore, ein Viererpack und jede Menge Spektakel: Der TSV Eisingen lieferte gegen den SV Alemannia Haibach ein Offensivfeuerwerk. Matchwinner war Jannis Thein, der viermal traf (5., 23., 31./Elfmeter, 60.) und seine Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg führte. Hannes Glas und Constantin Schmitt steuerten die weiteren Treffer bei. Haibach kam zwar durch Fritschi, Bartunek und Schäfer noch dreimal heran, hatte der Eisinger Wucht aber wenig entgegenzusetzen. Für den Aufsteiger war es ein Befreiungsschlag – für die Alemannen dagegen ein Rückschritt nach zuletzt stabilen Auftritten.

Der bisherige Spitzenreiter aus Abtswind erlebte erneut einen torlosen Nachmittag. Gegen die DJK Dampfach kam die Elf von Thorsten Götzelmann nicht über ein 0:0 hinaus und blieb zum zweiten Mal in Serie ohne eigenen Treffer. Zwar bestimmten die Gastgeber über weite Strecken das Geschehen, doch der kompakt verteidigende Außenseiter hielt mit großem Einsatz dagegen. Für Dampfach ein wertvoller Punkt im Abstiegskampf, für Abtswind hingegen ein Rückschlag im Rennen um die Tabellenspitze.

Die FT Schweinfurt setzte ihren Aufwärtstrend mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg bei Vatan Spor Aschaffenburg fort. Tyrell Walton brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung, Yanick Frey und Dominik Popp machten in der Schlussphase alles klar. Die Freien Turner überzeugten durch Effizienz und defensive Stabilität, während Vatan Spor zu wenig Durchschlagskraft zeigte. Schweinfurt klettert damit ins sichere Mittelfeld, Aschaffenburg bleibt im Tabellenkeller stecken.

Ein abwechslungsreiches Duell sahen die Zuschauer in Mönchröden. Die Gastgeber gingen durch Lukas Köhn früh in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehte der TuS Leider das Spiel binnen weniger Minuten durch Sven Bolze und Franco Kulla. Lange währte die Freude der Gäste aber nicht – Daniel Puff sorgte nur zwei Minuten später für den verdienten Ausgleich. Beide Mannschaften teilten sich am Ende die Punkte und festigten ihre Plätze im Mittelfeld beziehungsweise im oberen Tabellendrittel.

Ein überragender Dominik Halbig führte den FC 06 Bad Kissingen zu einem deutlichen 5:0-Heimerfolg über Frammersbach. Der Angreifer traf dreimal (5., 14., 80.) und legte den Grundstein für den Kantersieg. Fabio Seufert und Luka Maric sorgten für die weiteren Treffer. Der Aufsteiger zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und bleibt in heimischen Gefilden ein unbequemer Gegner. Frammersbach dagegen steckt weiter in der Ergebniskrise und kassierte die vierte Niederlage in Serie.

Wichtige Punkte im Tabellenkeller sammelte der 1. FC Fuchsstadt mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den ASV Rimpar. Markus Mjalov verwandelte zwei Strafstöße (18., 24.) sicher und ebnete damit den Weg zum Erfolg. Nach dem Anschlusstreffer von Vladislav Ursu (48.) stellte Fazdel Tahir den alten Abstand wieder her. Rimpar, das bereits früh nach einer Gelb-Roten Karte gegen Keeper Robin Michel in Unterzahl spielte, bleibt mit acht Punkten Schlusslicht der Liga.