Abtswind nach dem Abstieg: »...das Ankommen auf jeden Fall geglückt« Starker Start nach dem Abstieg als Basis für mehr +++ Abtswind will den eingeschlagenen Weg fortsetzen von Marco Baumgartner · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Mit Platz 3. ist der TSV Abtswind nach dem Bayernliga-Abstieg definitiv in der Landesliga angekommen. – Foto: Hans Will

Als Bayernliga-Absteiger mit neu formierter Mannschaft hat sich der TSV Abtswind schnell in der Landesliga Nordwest als einer der Favoriten etabliert. Co-Trainer Sven Wenzel spricht über die laufende Wintervorbereitung, den gelungenen Start in die laufende Saison und die nächsten Entwicklungsschritte in der Rückrunde.

Die Vorbereitung beim TSV Abtswind startete offiziell am 19. Januar mit dem Mannschaftstraining. Ganz untätig waren die Spieler auch in der Winterpause nicht. Bereits seit Weihnachten arbeiten sie mit individuellen Laufprogrammen. „Die Spieler sind seit Weihnachten im Lauftraining und spulen ihr Programm ab“, erklärt Wenzel. Zusätzlich ist für ein verlängertes Wochenende ein Trainingslager geplant, um weiter intensiv an Fitness und Abläufen zu arbeiten. Sportlich ordnet der Coach die bisherige Saison realistisch ein. Als Absteiger mit einer erneut stark veränderten Mannschaft sei die Ausgangslage nicht einfach gewesen. „Letztes Jahr hatten wir zehn bis elf Neuzugänge, dieses Jahr nochmal ungefähr das Gleiche“, blickt der spielende Co-Trainer zurück. Umso zufriedener zeigt er sich mit der aktuellen Situation. Der TSV habe zunächst Zeit gebraucht, um sich zu finden und in der Liga anzukommen. „Mit dem dritten Tabellenplatz ist das Ankommen auf jeden Fall geglückt“, so der Coach.

Geschlossene Einheit als Grundlage Besonders positiv hebt Wenzel die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Wir haben haufenweise gute Charaktere“, so Wenzel. Die Mannschaft habe sich schnell als Einheit gefunden und sei rasch zusammengewachsen. Diese Basis habe es ermöglicht, früh wichtige Punkte zu sammeln und sich in der oberen Tabellenregion festzusetzen. Verbesserungspotenzial sieht Wenzel dennoch. In einigen Spielen habe es sein Team verpasst, den Sack zuzumachen. „Hinten raus hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen dürfen, das hätte uns sicher noch den einen oder anderen Punkt gebracht“, räumt er ein. Genau daran wolle man in der Rückrunde arbeiten. Ziel sei es, den eingeschlagenen Weg nach der Findungsphase konsequent fortzuführen, sich weiter zu steigern und Spiele noch häufiger für sich zu entscheiden.