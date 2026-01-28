Abtswind nach dem Abstieg: »...das Ankommen auf jeden Fall geglückt«

Als Bayernliga-Absteiger mit neu formierter Mannschaft hat sich der TSV Abtswind schnell in der Landesliga Nordwest als einer der Favoriten etabliert. Co-Trainer Sven Wenzel spricht über die laufende Wintervorbereitung, den gelungenen Start in die laufende Saison und die nächsten Entwicklungsschritte in der Rückrunde.
Die Vorbereitung beim TSV Abtswind startete offiziell am 19. Januar mit dem Mannschaftstraining. Ganz untätig waren die Spieler auch in der Winterpause nicht. Bereits seit Weihnachten arbeiten sie mit individuellen Laufprogrammen. „Die Spieler sind seit Weihnachten im Lauftraining und spulen ihr Programm ab“, erklärt Wenzel. Zusätzlich ist für ein verlängertes Wochenende ein Trainingslager geplant, um weiter intensiv an Fitness und Abläufen zu arbeiten.
Sportlich ordnet der Coach die bisherige Saison realistisch ein. Als Absteiger mit einer erneut stark veränderten Mannschaft sei die Ausgangslage nicht einfach gewesen. „Letztes Jahr hatten wir zehn bis elf Neuzugänge, dieses Jahr nochmal ungefähr das Gleiche“, blickt der spielende Co-Trainer zurück. Umso zufriedener zeigt er sich mit der aktuellen Situation. Der TSV habe zunächst Zeit gebraucht, um sich zu finden und in der Liga anzukommen. „Mit dem dritten Tabellenplatz ist das Ankommen auf jeden Fall geglückt“, so der Coach.
Besonders positiv hebt Wenzel die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Wir haben haufenweise gute Charaktere“, so Wenzel. Die Mannschaft habe sich schnell als Einheit gefunden und sei rasch zusammengewachsen. Diese Basis habe es ermöglicht, früh wichtige Punkte zu sammeln und sich in der oberen Tabellenregion festzusetzen.
Verbesserungspotenzial sieht Wenzel dennoch. In einigen Spielen habe es sein Team verpasst, den Sack zuzumachen. „Hinten raus hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen dürfen, das hätte uns sicher noch den einen oder anderen Punkt gebracht“, räumt er ein. Genau daran wolle man in der Rückrunde arbeiten. Ziel sei es, den eingeschlagenen Weg nach der Findungsphase konsequent fortzuführen, sich weiter zu steigern und Spiele noch häufiger für sich zu entscheiden.
Zu möglichen personellen Veränderungen hält sich der Trainer aktuell bedeckt. Konkrete Zu- oder Abgänge möchte er noch nicht benennen.
Im Meisterrennen und Abstiegskampf erwartet Wenzel bis zum Saisonende Spannung. Die Mannschaften an der Spitze hätten konstant gepunktet, auch im Tabellenkeller sei die Lage offen. „Die Qualität in der Liga ist so, dass jede Mannschaft eine Serie starten kann“, betont er. Deshalb möchte er weder im Titelkampf noch im Kampf um den Klassenerhalt konkrete Prognosen abgeben.
Zum Abschluss richtet Wenzel den Blick auf das Umfeld des TSV Abtswind. Besonders hervorheben möchte er das gesamte Team hinter dem Team. „Von den Physios über die Betreuer bis zu allen, die im Hintergrund arbeiten – sie hauen alles rein“, sagt Wenzel. Gerade jene, die nicht im Rampenlicht stehen, hätten einen enormen Anteil daran, dass sportlicher Erfolg möglich sei. Dafür zollt Wenzel großen Respekt – ebenso wie seiner Mannschaft auf dem Platz.