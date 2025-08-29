Abtswind legt nochmal nach: Mittelfeldakteur Jannis Vierneisel kommt

Der TSV Abtswind hat sich im Mittelfeld verstärkt: Jannis Vierneisel wechselt zum Landesligisten und ist ab sofort spielberechtigt. Der 23-Jährige war zuletzt vereinslos.

Vierneisel bringt reichlich Erfahrung aus Bayernliga und Landesliga mit. Für den Würzburger FV absolvierte der gebürtige Lauda-Königshöfer 51 Spiele in der Bayernliga. Zuvor kam er zwischen 2021 und 2023 auf 54 Einsätze für seinen Heimatverein SV Königshofen in der Landesliga Odenwald. Nach der Saison 2024/25 hatte er sich mit dem Würzburger FV auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt und eine Pause eingelegt.

„Ich wollte mich zur neuen Saison zunächst keinem neuen Verein anschließen, auch weil ich Anfang Juli mit der Fußball-Mannschaft der Universität Würzburg an der Studenten-Europameisterschaft in Camerino/Italien teilgenommen hatte“, erklärt Vierneisel. „Allerdings fiel die nun kürzer aus als gedacht, weil ich einfach wieder Lust hatte.“