Abtswind lässt Federn, Lichtenfels schlägt Dampfach Großbardorf rückt auf zwei Punkte an Abtswind ran +++ Frammersbach rutscht weiter ab Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

An der Tabellenspitze bleibt es spannend: Der TSV Abtswind kam beim 0:0 in Hain nicht über ein Remis hinaus, behält aber die Führung vor dem TSV Großbardorf, der in Frammersbach mit einem Blitzstart früh für klare Verhältnisse sorgte. Auch Don Bosco Bamberg festigte mit einem 2:0 gegen Mönchröden seinen Platz in den Top Drei und mischt weiter im Spitzenrennen mit.



Der TSV Großbardorf untermauerte seine Ambitionen auf die Tabellenspitze mit einem souveränen 2:0-Auswärtserfolg in Frammersbach. Schon in den ersten zehn Minuten stellten Joe Etzel (6.) und Luis Wäcke (9.) mit zwei präzisen Abschlüssen die Weichen klar auf Sieg. Der TuS fand nach dem frühen Schock zwar besser ins Spiel, blieb offensiv aber weitgehend ungefährlich und konnte die kompakte Gallier-Defensive kaum in Bedrängnis bringen. Großbardorf verwaltete den Vorsprung souverän und blieb damit auch im 13. Spiel nacheinander obenauf.

Die DJK Don Bosco Bamberg bleibt dick im Rennen um die vorderen Plätze und besiegte den TSV Mönchröden mit 2:0. Nach einem druckvollen Auftakt brachte Vlad Saprykin die Gastgeber bereits nach elf Minuten in Führung. In der Folge kontrollierte die DJK das Geschehen, ohne die endgültige Entscheidung herbeiführen zu können. Diese fiel erst in der 73. Minute, als Joker Julian Brückner einen Angriff trocken zum 2:0 abschloss. Mönchröden schwächte sich zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Luca Schreiber (49.), wodurch die Gäste kaum mehr ins Spiel fanden.



Torlos, aber keineswegs ereignislos trennten sich Alemannia Haibach und der TSV Karlburg. Beide Mannschaften legten den Fokus auf eine disziplinierte Defensive und neutralisierten sich weitgehend. Einziger Aufreger war die 10-Minuten Zeitstrafe gegen Moussa Sadate in der 30. Spielminute. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 0:0, das beide Teams im oberen Mittelfeld der Tabelle hält.



Spannung bis in die Schlussphase bot das Duell zwischen Schwebenried und Vatan Spor. Firas Mahmoud brachte die Hausherren früh in Führung (18.), ehe die Gäste nach einer umkämpften zweiten Hälfte durch Oktay Sevim den Ausgleich schafften (69.). Doch die Antwort der DJK ließ nicht lange auf sich warten: Erneut Mahmoud traf nur sieben Minuten später zum 2:1-Siegtreffer (76.). In der hektischen Nachspielzeit mussten beide Mannschaften mit je einer Gelb-Roten Karte zurechtkommen, am Ende aber durfte Schwebenried den vierten Heimsieg der Saison bejubeln.



Ein frühes Tor entschied die Partie zwischen Dampfach und Lichtenfels: Maximilian Pfadenhauer brachte die Gäste schon in der 8. Minute in Führung. Danach warfen die Hausherren alles nach vorne, bissen sich jedoch an der disziplinierten Defensive der Gäste die Zähne aus. In der hitzigen Schlussphase schwächte sich Dampfach durch eine Gelb-Rote Karte für Ralf Riedlmeier und eine Rote Karte für Felix Müller zusätzlich, sodass ein Comeback unmöglich wurde.



Die Freien Turner Schweinfurt setzten sich in einem intensiven Duell knapp mit 2:1 gegen Aufsteiger Eisingen durch. Schon in der vierten Minute traf Dominik Popp zur frühen Führung, ehe die Gäste nach einer halben Stunde durch Jannis Thein per Foulelfmeter ausglichen. In der Schlussphase übernahm Popp erneut Verantwortung und verwandelte auch selbst einen Elfmeter zum 2:1-Sieg (79.). Mit dem Heimerfolg klettern die Schweinfurter ins sichere Mittelfeld, während Eisingen nach ordentlicher Leistung leer ausgeht.



Mit einer furiosen Anfangsphase ebnete TuS Leider den Weg zu einem deutlichen 4:1-Erfolg über den 1. FC Fuchsstadt. Innerhalb von 26 Minuten stellten Philipp Zschirpe, Mike Kirchner und Philipp Eckstein auf 3:0. Zwar verkürzte Elias Schmitt kurz vor der Pause, doch Arwed Kellner setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Der TuS bleibt damit Vierter und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.



Der Tabellenführer TSV Abtswind kam bei der DJK Hain nicht über ein torloses Remis hinaus. Trotz klarer Feldüberlegenheit biss sich der Favorit immer wieder an der disziplinierten Hainer Defensive die Zähne aus. Als die Gastgeber nach Gelb-Rot gegen Lennart Laub (56.) in Unterzahl gerieten, drückte Abtswind noch einmal vehement, doch ein Treffer sollte nicht mehr fallen. Mit dem Punkt verteidigte Abtswind dennoch die Tabellenführung knapp vor Großbardorf.