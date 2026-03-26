Abtswind Ansage: »Wir fahren dahin, um drei Punkte mitzunehmen« TuS Leider empfängt den Tabellendritten TSV Abtswind +++ Gastgeber nach 6:0-Kantersieg befreit +++ Gäste unter Zugzwang von Marco Baumgartner · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Sind nach wie vor optimistisch und wollen am Spitzenduo dranbleiben: Der TSV Abtswind um Kapitän Max Hillenbrand (re). – Foto: Haenson Media - Barro

Nach dem spektakulären 4:4-Remis gegen Mönchröden steht der TSV Abtswind im Aufstiegsrennen mit dem Rücken zur Wand. Beim Tabellensiebten TuS Aschaffenburg-Leider wartet nun eine echte Reifeprüfung auf die Mannschaft von Thorsten Götzelmann, während die Hausherren nach ihrer Machtdemonstration in Lichtenfels völlig ohne Druck aufspielen können.

Im Verfolgerduell der Landesliga Nordwest treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Die TuS 1893 Aschaffenburg-Leider rangiert mit 41 Punkten auf einem soliden siebten Tabellenplatz und hat das Saisonziel fest im Blick. Trainer Steffen Bolze blickt hochzufrieden auf den jüngsten 6:0-Auswärtssieg zurück: „Das war ein super Auswärtsspiel von uns über die gesamte Distanz. Wir waren spielerisch gut in der Partie, waren aber auch sehr zweikampfstark und es war alles in allem ein hochverdienter Sieg unsererseits.“