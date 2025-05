Abtswind-Abstieg: »Haben die Gesamtkonstellation etwas unterschätzt«

Bereits in der ersten Runde der Relegation zur Bayernliga war Landesliga-Vize TuS Frammersbach Endstadion für den TSV Abtswind. Das Kräuterdorf muss nach sechs Spielzeiten wieder runter. Habt Ihr diese bittere Pille bereits vollkommen geschluckt? Wie ist die Stimmungslage im Verein nach dem Schock? Traurig, aber alles andere als hoffnungslos. Wir haben uns zwangsläufig mit der neuen Situation arrangiert. Zwei Niederlagen gegen Frammersbach suggerieren eine klare Angelegenheit in den beiden Partien. Stimmst Du dem zu? Ja, mit Ausnahme der zweiten Halbzeit in Frammersbach, in der wir nach dem 2:1 in der 90. Minute den Elfmeter, der zum Ausgleich geführt hätte, verschossen haben. Offensichtlich fehlte das Aufbäumen, der letzte Biss, der letzte Wille. Bist Du von der Mannschaft enttäuscht - nicht nur, was das Ergebnis betrifft, sondern auch von der Art und Weise? Das mag vielleicht in dem ein oder anderen Spiel der Fall gewesen sein, die wesentlichen Gründe sind aber tieferliegend.

Deshalb nachgefragt: In den vergangenen beiden Spielzeiten holte der TSV jeweils einen starken 4. Platz. In dieser Saison stand Abtswind nie auf einem Relegationsplatz, fiel erst am letzten Spieltag auf einen zurück. Wie konnte das alles geschehen?

Wir sind mit neun Juniorenspielern in die Saison gestartet, wovon sich zwei schon sehr früh in der Saison schwer verletzt haben - und bis heute nicht mehr spielen konnten. Wenngleich wir mit ihren Leistungen in Summe zufrieden waren, war uns auch bewusst, dass für diese hohe Anzahl 19-jähriger Jungspunde eine gewisse Gewöhnungszeit an ein Herrenteam einkalkuliert werden muss und sie dabei durch unsere Führungsspieler symbiotisch unterstützt werden müssen. Ehrlich gesagt haben wir die Gesamtkonstellation, aufgrund der in den vergangenen Jahren erfolgreichen Integration einer deutlich geringeren Anzahl Juniorenspieler, etwas unterschätzt.

Sehr ehrliche Worte.

Andererseits war das aber unsere gemeinsam abgestimmte Philosophie. Deutlich mehr erschwerend war, dass die drei Offensivkräfte Matthias Wächter, Tizian Hümmer und Felix Schmitt sehr lange verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle hatten. Zu allem Übel sind dann auch noch zwei Spieler nach dem Spiel in Frammersbach aus triftigen Gründen in den Urlaub gefahren. Die Gruppe, die nach Malle fliegen wollte, hat ihre Flüge trotz erheblicher Kosten storniert, sonst hätten wir für die Relegation nicht mal eine Mannschaft zusammengebracht. Auch die Rote Karte, die Luca Forster in Frammersbach in der Nachspielzeit wegen eines Schubsers an einem ausgewechselten Spieler, der den Ball an der Seitenlinie nicht herausgab, bekam, hat uns für das Rückspiel sehr geschwächt. Letztendlich haben wir vier Spieler aus dem Bezirksligateam in den Spieltags-Kader genommen, wovon zwei eingewechselt wurden.