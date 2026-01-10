Abtsgmünder Bank Cup: SV Elchingen siegt nach Finale vom Punkt

Der Abtsgmünder Bank Cup am heutigen Samstag hat die Halle in Abtsgmünd einmal mehr in einen Ort verwandelt, an dem zehn Minuten wie eine ganze Halbzeit wirken können. Zehn Herrenmannschaften spielten in zwei Fünfergruppen, anschließend ging es ohne Umwege in Halbfinals und Platzierungsspiele. Der Turnierabend hielt, was der Modus verspricht: knappe Entscheidungen, schnelle Richtungswechsel und ein Finale, das erst im Neunmeterschießen seinen Sieger fand. Am Ende setzte sich der SV Elchingen durch und holte nach einem nervenaufreibenden Endspiel erneut den Titel.

Gruppenphase als erster Belastungstest

Schon in der Vorrunde zeigte sich, wie eng das Feld beieinander lag. In der Gruppe 1 gewann die TSG Abtsgmünd II mit neun Punkten knapp vor dem SV Elchingen, der auf sieben Zähler kam. Punktgleich mit Elchingen landete die SG Hohenstadt/Untergröningen, während der SC Unterschneidheim vier Punkte sammelte und die DJK-SG Wasseralfingen mit einem Zähler ausschied.

In der Gruppe 2 holte die TSG Abtsgmünd mit neun Punkten Platz eins, allerdings ebenfalls punktgleich mit dem TSV Ruppertshofen, der mit neun Zählern Rang zwei belegte. Dahinter folgten TV Neuler (fünf Punkte) und FC Schechingen (vier Punkte), während der 1. FC Stern Mögglingen II nur einen Punkt erreichte. Viele Spiele kippten auf einzelne Szenen, mehrere Teams mussten binnen kurzer Zeit mehrfach ran – ein Turnier, das keine Pausen kennt, schenkt niemandem Luft.

TSG Abtsgmünd II überrascht in Gruppe 1

Die zweite Mannschaft der TSG Abtsgmünd setzte früh ein Signal: gleich zum Auftakt gelang gegen den SV Elchingen ein 1:0. Dieser Sieg war im weiteren Verlauf ein wichtiger Baustein für Platz eins. Dazu kamen enge Partien wie das 4:3 gegen den SC Unterschneidheim und ein weiteres 1:0 gegen Wasseralfingen. Trotz eines 1:3 gegen die SG Hohenstadt/Untergröningen blieb Abtsgmünd II stabil genug, um die Gruppe zu gewinnen.

Elchingen bleibt im Rennen und zeigt Reife

Der SV Elchingen musste nach dem Fehlstart reagieren – und tat es. Ein 4:0 gegen Unterschneidheim, ein 3:0 gegen Wasseralfingen und ein hart erkämpftes 1:1 gegen Hohenstadt/Untergröningen brachten den Titelverteidiger zurück auf Kurs. Entscheidend war weniger Glanz als Effizienz: Elchingen ließ in der Gruppe nur zwei Gegentore zu und hielt sich damit im Favoritenkorridor.

Gruppe 2: Gastgeber verliert früh, bleibt aber Spitzenreiter

Die TSG Abtsgmünd kassierte gleich im ersten Gruppenspiel ein 1:2 gegen den TV Neuler – ein Ergebnis, das in dieser Turnierform schnell gefährlich werden kann. Danach aber folgte eine klare Reaktion: 6:0 gegen Schechingen, 3:1 gegen Stern Mögglingen II und ein 5:1 im direkten Duell gegen Ruppertshofen. Mit 15:4 Toren sicherte sich Abtsgmünd Platz eins, auch wenn Ruppertshofen mit neun Punkten ebenfalls stark durch die Gruppe kam.

Halbfinals: Abtsgmünd II nutzt den Moment, Elchingen sticht zu

Im ersten Halbfinale setzte sich die TSG Abtsgmünd II mit 3:2 gegen den TSV Ruppertshofen durch. Das Ergebnis unterstrich, wie weit das Team an diesem Abend tragen konnte: nicht nur solide Vorrunde, sondern auch im K.-o.-Druck stabil. Im zweiten Halbfinale endete für die TSG Abtsgmünd der Traum vom Heimsieg. Der SV Elchingen gewann mit 3:1 und zog erneut ins Finale ein – eine Bestätigung der Rolle als Turniermannschaft, wenn es um alles geht.

Platzierungsspiele: Dramatik auch abseits des Finales

In den Platzierungsspielen fielen ebenfalls Entscheidungen unter Spannung. Die SG Hohenstadt/Untergröningen gewann um Platz fünf gegen den TV Neuler nach Neunmeterschießen mit 7:6. Der FC Schechingen holte Platz sieben durch ein 2:1 gegen den SC Unterschneidheim. Im Spiel um Platz neun setzte sich der 1. FC Stern Mögglingen II mit 4:2 gegen Wasseralfingen durch.

Spiel um Platz drei: Abtsgmünd I dreht spät auf

Im kleinen Finale traf der TSV Ruppertshofen auf die TSG Abtsgmünd I. Ruppertshofen ging früh in Führung: In der 2. Minute traf Felix Paschko zum 1:0. Abtsgmünd antwortete in der 5. Minute, Luca Kruger glich zum 1:1 aus. Die Entscheidung fiel erst ganz am Ende – und dann mit Wucht. In der 10. Minute brachte Jonas Graule Abtsgmünd mit dem 1:2 nach vorn, praktisch in derselben Minute legte Clemens Schmid das 1:3 nach. Und wiederum in der 10. Minute erhöhte Jonas Graule mit seinem zweiten Treffer auf 1:4. Damit sicherte sich die TSG Abtsgmünd I den dritten Platz.

Finale: Frühes Tor, dann Nervenprobe bis zum letzten Neunmeter

Das Endspiel zwischen der TSG Abtsgmünd II und dem SV Elchingen wurde zum emotionalen Höhepunkt. Zunächst schlug Elchingen zu: In der 5. Minute erzielte Noah Rieger das 0:1. Abtsgmünd II hielt dagegen und kam in der 8. Minute durch Lukas Kulla zum 1:1. Danach musste das Neunmeterschießen entscheiden – und hier zog sich die Spannung wie ein Drahtseil bis zum Schluss.

Sebastian Pilz traf zum 1:2, Lukas Kulla glich zum 2:2 aus. Niklas Krause brachte Elchingen erneut nach vorn (2:3), Matteo Krauter stellte auf 3:3. Dominik Jabs verwandelte zum 4:3, Pascal Brenner antwortete mit dem 4:4. Nico Rahmig traf zum 5:4, Timo Rauwolf glich zum 5:5 aus. Der letzte, entscheidende Neunmeter brachte schließlich das 5:6 – damit hatte der SV Elchingen das Finale gewonnen und den Abtsgmünder Bank Cup erneut an sich gezogen.

Ein Turnier, das seine Identität lebt

Der Abtsgmünder Bank Cup zeigte über den ganzen Nachmittag, wie eng Hallenfußball sein kann. Die TSG Abtsgmünd II spielte ein starkes Turnier und brachte den Titelverteidiger bis in die letzte Entscheidung. Doch am Ende setzte sich Elchingen durch – nicht spektakulär in jedem Spiel, aber stabil in den entscheidenden Momenten. Genau dafür stehen solche Turniertage: für kurze Spiele, lange Gefühle und Sieger, die im Lärm der Halle den klarsten Kopf behalten.