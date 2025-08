Abteilungsleiter trifft doppelt nach Einwechslung in der Kreisklasse

Uffing – Und dann kam der Abteilungsleiter. In der Halbzeit sah man Nico Reising vom SV Uffing noch exzessiv Freistöße aus allen Lagen üben. Kollege Florian Schweiger tat sich als Standard-Coach hervor und gab Tipps. Wohl wissend, dass genau so eine Aktion ein Derby entscheiden kann. Tatsächlich war es ein Freistoß in Minute 60, der den Uffingern einen überraschenden Auftaktsieg über Kreisliga-Absteiger Hungerbach einbrachte.

Auch er war zum beträchtlichen Teil am Erfolg beteiligt mit seiner Ausrichtung. Als ehemaligem Verteidiger war ihm klar: Um die Hungerbacher samt ihrer starken Offensive zu knacken, muss man ihnen am Anfang viel entgegensetzen, ihnen „auf den Sack gehen“, so formuliert es der Coach. Deshalb entschied er etwa, dass in der ersten Hälfte Kämpfer Martin Floß stürmte und Reising von der Bank kam.

Während seine Fußballer zur Pause in der Kabine saßen und gar nicht mit sich zufrieden waren, wusste der Coach, dass das Gröbste geschafft war – und der SG schön langsam die Lust verging. „War richtig rund für mich. Es ist jeder an die Schmerzgrenze gegangen.“ 35 Minuten lang ließ Uffing gar nichts zu, nur zehn Minuten schwamm das Team ein wenig. Hauptsache aber, die Null stand. In Hälfte zwei kam vom Gegner bis auf einen Schuss ans Außennetz nicht mehr viel im Angriff. Und beim SVU kam Reising, er sorgte für den perfekten Start in der Kreisklasse. „Es klingt komisch, aber wir waren überraschend gut“, sagt Graf nach dem Dreier bei der Trainer-Premiere.