Absturz perfekt

– Foto: Björn Roddeck

Die letzten Minuten waren längst gespielt, der Abstieg besiegelt. Doch während die Spieler des FC An der Fahner Höhe ihren deutlichen Heimsieg feierten, bot sich aufseiten der BSG Wismut Gera ein völlig anderes Bild. Enttäuschung, Leere und Fassungslosigkeit bestimmten die Szenerie in Dachwig. Nach dem 0:6 am letzten Spieltag steht fest: Die Wismut steigt in die Landesklasse ab und wird damit nur ein Jahr nach dem Oberliga-Abstieg direkt durchgereicht.

Für einen Verein mit dieser Tradition ist es der vorläufige Tiefpunkt einer Entwicklung, die sich über Monate angedeutet hatte. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebte vor dem Anpfiff noch, doch spätestens nach einer katastrophalen zweiten Halbzeit zerplatzte auch der letzte Traum. Dabei begann die Partie keineswegs wie ein Debakel. In den ersten Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Die Wismut wusste um die Bedeutung der Begegnung, wirkte aber gehemmt und unter enormem Druck. Fahner Höhe fand mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und erarbeitete sich die ersten Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde fiel schließlich die Führung für die Gastgeber. Nach einem Foul an Max Kruse zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Christoph Haase parierte den Strafstoß von Daniel Trübenbach zunächst stark, doch gegen dessen Nachsetzen war der Geraer Schlussmann machtlos. Es war ein Nackenschlag, aber noch keiner, von dem sich die Gäste nicht hätten erholen können. Kurz vor der Pause bot sich sogar die Chance auf den Ausgleich. Andy Haupt wurde tief geschickt, setzte seinen Abschluss jedoch knapp neben das Tor. Es sollte einer der wenigen Momente bleiben, in denen die Wismut dem Gegner wirklich gefährlich wurde.

Was dann nach dem Seitenwechsel passierte, war sinnbildlich für die gesamte Saison der Geraer. Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zog Daniel Trübenbach mit einem starken Solo in den Strafraum und wurde zu Fall gebracht. Maik Baumgarten verwandelte den Elfmeter zum 2:0 (52.). Nur Sekunden später konterte Fahner Höhe erneut eiskalt. Norman Müller drückte den Ball nach schnellem Umschaltspiel zum 3:0 über die Linie (53.). Mit diesem Doppelschlag war der Widerstand der Gäste praktisch gebrochen. Die Wismut wirkte nun zunehmend ratlos, ideenlos und ohne die nötige Überzeugung, das Spiel noch drehen zu können. Selbst die Fans versuchten immer wieder, ihre Mannschaft mit lautstarken Gesängen nach vorne zu treiben. Doch auf dem Rasen fehlte die Antwort. Während die Gäste immer mehr resignierten, spielte sich Fahner Höhe in einen regelrechten Rausch. Daniel Trübenbach erhöhte nach einem langen Ball auf 4:0 (74.) und legte nur wenige Minuten später seinen dritten Treffer des Tages nach (79.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Jan-Lucas Bärwolf, der nach einer Ecke zum 6:0 einköpfte (84.). Das Ergebnis fiel deutlich aus, war aufgrund der Kräfteverhältnisse in der zweiten Halbzeit aber verdient. Fahner Höhe hätte sogar noch höher gewinnen können. Quo vadis, Wismut? Der vorletzte Spieltag ist für die Wismut damit der absolute Tiefpunkt einer Saison, die von Anfang an von Unsicherheit und Rückschlägen geprägt war. Nach dem dramatischen Last-Minute-Abstieg aus der Oberliga sollte die Thüringenliga eigentlich zur Konsolidierung dienen. Stattdessen setzte sich die sportliche Talfahrt ungebremst fort. Der einstige DDR-Spitzenklub muss nun den Gang in die Landesklasse antreten. Wie sehr die Mannschaft nach dem 0:3 auseinanderfiel, brachte Trainer Rico Heuschkel gegenüber der OTZ treffend auf den Punkt: „Da war die Mannschaft gebrochen und nichts ging mehr. Das war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Es lief wenig für uns und spielerisch reicht es dann eben nicht.“ Trotz des bitteren Endes blickt der scheidende Coach vorsichtig nach vorn. Gegenüber der OTZ sagte Heuschkel: „Auch wenn ich kein Trainer mehr sein werde in der kommenden Saison, wird es eine schlagkräftige Truppe werden. Natürlich werden uns einige Leistungsträger verlassen, dennoch klingt alles vielversprechend.“