Absturz in die Relegationszone: BC Attaching enttäuscht beim 1:3 in Gaimersheim

Nichts zu holen gab es für den BC Attaching in der Bezirksliga-Partie beim TSV Gaimersheim. Dies lag weniger an der Qualität des topbesetzten Gegners: Attaching ließ vieles vermissen, worauf es im Abstiegskampf ankommt.

Die Attachinger sind in der Bezirksliga Nord nur dann konkurrenzfähig, wenn sie mindestens genau so viel investieren wie ihre Gegner. Ist dies nicht der Fall, wird es schwer – besonders gegen Teams, die besser aufgestellt sind. Zu dieser Gruppe gehört der Tabellenzweite aus Gaimersheim. Dort laufen Akteure wie der 22-jährige Stürmer Nico von Swiontek Brzezinski auf. Dieser wurde im Nachwuchs des FC Ingolstadt ausgebildet. „Uns fehlen ein, zwei Qualitätsspieler von diesem Format“, so Fürst.

Brzezinski war es dann auch, der den ersten Treffer erzielte – per Elfmeter nach einem Attachinger Handspiel (9.). Es blieb jedoch nicht der einzige Strafstoß, denn in der 37. Minute zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Dieses Mal trat Denis Janjic an. Das Ergebnis war das Gleiche. Gaimersheim führte mit 2:0. Der BCA meldete sich aber wenige Sekunden vor der Pause mit dem Anschlusstreffer durch Maximilian Tessner zurück (45.+3).