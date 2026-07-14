Absturz des FCA Darmstadt: Fünf Abstiege in einem Sommer

Darmstadt. Das passiert nicht häufig. So ein rasanter Absturz, in so kurzer Zeit. Noch im Mai spielte der FCA Darmstadt in der Verbandsliga Süd. Es folgte der Abstieg in die Gruppenliga. Doch für die Klasse fehlte den Arheilgern das Geld, somit eine Mannschaft. So entschied sich der Verein, sich aus der Gruppenliga zurückzuziehen, um in der A-Klasse einen Neustart zu wagen. Aber auch dieses Unterfangen misslang, sodass die Darmstädter kommende Runde in der C-Liga spielen – also fünf Klassen tiefer als noch in der vergangenen Spielzeit.
"Es war einfach nicht mehr genug Zeit, um ein Team für die A-Liga aufzubauen", sagt Yasar Sentürk. Der schrittweise Rückzug war nach Worten des FCA-Vorsitzenden ("Es war auch eine Kostenfrage") den fehlenden finanziellen Mitteln geschuldet. Auch, weil den Verein nach wie vor das vorläufige Insolvenzverfahren belastet. Letztlich gehen die Arheilger, die in der vergangenen Runde noch mit drei Teams im Spielbetrieb waren, nur noch mit einer Mannschaft an den Start. "Und wir wollen in der C-Liga Fuß fassen, uns etablieren – es ist ein Reset", so Sentürk. Mittelfristig soll es für den Verein wieder nach oben gehen. Wie weit, das ist aktuell natürlich nicht abzusehen.
Dem Vereinsvorsitzenden ist nun erst einmal wichtig, neu zu starten. Dies soll mit Robert Wilczek als Spielertrainer und Enzo D’Orsi als Sportlichem Leiter gelingen. "Der Kader steht soweit", wirft Sentürk auch einen Blick auf das spielende Personal. Sein erstes Testspiel verlor der FCA mit 2:4 beim SV Schwanheim. Egal. Das Wichtigste war, dass die Arheilger überhaupt am Ball waren.
Überdies haben die Arheilger gelernt, schätzen ihre Lage mittlerweile besser ein. Das war vergangene Saison anders, was den Niedergang quasi einleitete. Der FCA hatte seine Ausrichtung geändert. Weg von Spielern aus Südamerika, die unter Trainer Luca Bergemann für den sportlichen Aufschwung gesorgt hatten – eben bis in die Verbandsliga. Im Sommer 2025 entschied der Verein unter der neuen Führung, mehr auf lokale Spieler zu setzen. Ein schlagkräftiges Team konnten die Darmstädter nicht zusammenstellen. In der Winterpause war der FCA abgeschlagen Letzter.
"Der Umbruch war einfach zu groß. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Zudem gab es Reibungen im Verein und unterschiedliche Vorstellungen, was sportlich möglich ist, wie die Perspektiven sind", erinnert sich Bergemann, dessen Zeit beim FCA nach der Saison endete. Dennoch versuchten es die Arheilger noch einmal, verstärkten den Kader – wieder mit Südamerikanern.
Was folgte, war eine Aufholjagd, die – obwohl der FCA 19 Zähler nach der Winterpause (25 insgesamt) holte – aber nicht von Erfolg gekrönt war. Letztlich stieg das Team als Drittletzter ab. "Wir haben alles versucht und uns ordentlich verabschiedet. Dafür haben wir es gut gemacht", sagt Bergemann, der mittlerweile die B-Lizenz hat und Gespräche über einen neuen Posten führt.
Ganz loslassen kann der Trainer seinen langjährigen Verein noch nicht. Das Schicksal des FCA macht Bergemann „traurig“, es herrsche eine gewisse Enttäuschung. Doch er hat – auch in der vergangenen, schwierigen Saison – stets das Positive gesehen. Das tut der Coach auch nun wieder. "Es war eine schöne Zeit", sagt Bergemann und fügt mit Blick auf den Verein an: "Und es ist ein Schritt in die Zukunft des FCA." In der die Arheilger wieder nach oben wollen.