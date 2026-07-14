Absturz des FCA Darmstadt: Fünf Abstiege in einem Sommer

Dem Vereinsvorsitzenden ist nun erst einmal wichtig, neu zu starten. Dies soll mit Robert Wilczek als Spielertrainer und Enzo D’Orsi als Sportlichem Leiter gelingen. "Der Kader steht soweit", wirft Sentürk auch einen Blick auf das spielende Personal. Sein erstes Testspiel verlor der FCA mit 2:4 beim SV Schwanheim. Egal. Das Wichtigste war, dass die Arheilger überhaupt am Ball waren.

Überdies haben die Arheilger gelernt, schätzen ihre Lage mittlerweile besser ein. Das war vergangene Saison anders, was den Niedergang quasi einleitete. Der FCA hatte seine Ausrichtung geändert. Weg von Spielern aus Südamerika, die unter Trainer Luca Bergemann für den sportlichen Aufschwung gesorgt hatten – eben bis in die Verbandsliga. Im Sommer 2025 entschied der Verein unter der neuen Führung, mehr auf lokale Spieler zu setzen. Ein schlagkräftiges Team konnten die Darmstädter nicht zusammenstellen. In der Winterpause war der FCA abgeschlagen Letzter.

"Der Umbruch war einfach zu groß. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Zudem gab es Reibungen im Verein und unterschiedliche Vorstellungen, was sportlich möglich ist, wie die Perspektiven sind", erinnert sich Bergemann, dessen Zeit beim FCA nach der Saison endete. Dennoch versuchten es die Arheilger noch einmal, verstärkten den Kader – wieder mit Südamerikanern.

Aufholjagd des FCA Darmstadt nicht von Erfolg gekrönt