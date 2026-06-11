Absturz besiegelt: DFB schickt 1860 offiziell in die Regionalliga

Die offizielle Bestätigung seitens des Verbands stand bis zuletzt noch aus, leise Hoffnungen waren im Lager des TSV 1860 immer noch da, um vielleicht über Umwege doch noch die Lizenz für die 3. Liga zu bekommen. Doch das Thema ist nun vom Tisch. Der DFB hat am frühen Donnerstagabend offiziell das Starterfeld für die kommende Saison 2026/27 in der dritthöchsten deutschen Spielklasse bekanntgegeben. Und wenig überraschend hat der Verband den Löwen die Lizenz verweigert. Für den Deutschen Meister von 1966 rückt der TSV Havelse nach, der als Tabellen-17. eigentlich sportlich abgestiegen wäre.
Der DFB verbreitete folgende Pressemitteilung am frühen Donnerstagabend: "Das Zulassungsverfahren zur 3. Liga ist abgeschlossen, die zuständigen DFB-Fachgruppen Zulassungsbeschwerden und Spielbetrieb haben die letzten Entscheidungen getroffen. Das Teilnehmerfeld für die Saison 2026/2027 steht damit offiziell fest. Nicht dabei sein wird trotz sportlicher Qualifikation der TSV 1860 München.
Die Münchner haben die gestellte wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt und daher keine Zulassung für die 3. Liga erhalten. Den frei gewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein. Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/2026 nach. Sie haben alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt."
Der genaue Spielplan der 3. Liga soll in der Woche vom 9. bis 16. Juli bekanntgegeben werden, das teilte der DFB ebenfalls mit. Das Eröffnungsspiel soll am Freitag, den 7. August über die Bühne gehen - mit Sicherheit ohne die Münchner Löwen. Die Sechziger müssen nun einen Kader für die Regionalliga zusammenstellen, was schwer genug werden dürfte. Denn unter den aktuell chaotischen Zuständen an der Grünwalder Straße ist nicht einmal sicher, ob die Löwen in der vierten Liga an den Start gehen können.