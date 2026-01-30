Absturz auf Abstiegsplatz soll vermieden werden

Der 1. FC Saarbrücken könnte schon am Freitagabend auf einen Abstiegsplatz zurück fallen, wenn der FC Erzgebirge Aue beim TSV Havelse gewinnt. Doch auch so stehen die Malstatter am Samstag um 14 Uhr (Ludwigspark-Stadion, Camphauser Str.) im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück mächtig unter Druck, denn die lange Serie ohne Sieg soll nun endlich beendet werden. Für Trainer Jürgen Luginger stand am Anfang der Woche erst mal die Aufarbeitung der 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln im Blickpunkt. Erst ab Dienstag wurde dann die Vorbereitung auf das Osnabrück-Spiel begonnen. "Manuel Zeitz wird wegen einer leichten Zerrung fehlen, dafür sieht es bei Kai Brünker es so aus, dass er eine schwere Prellung hat und Bänder gedehnt sind, auch er wird am Samstag fehlen. Sven Sonnenberg, Maurice Multhaup, Amine Naifi und Jonas Nickisch werden ebenfalls fehlen". Zur enttäuschenden Startphase in Köln mit zwei Gegentoren meine er: "Man kann nicht über 90 Minuten einen Gegner beherrschen, aber wir müssen versuchen, in den Phasen, wo der Gegner besser ist, ohne Gegentor zu bleiben, das ist uns in Köln wieder nicht gelungen. Wir müssen von Beginn an hellwach sein, dürfen nicht wieder einem Tor hinterherlaufen. Wir müssen kompakt stehen und gezielt nach vorne arbeiten. Wir haben ja Chancen. Wir sind ja nicht zusammengebrochen, müssen jetzt noch eine Schippe drauflegen. Es geht um Alles in den nächsten Spielen. Wir müssen noch energischer, noch gieriger sein". Zum VfL Osnabrück meinte er: "Es ist eine Top-Mannschaft, sie schalten schnell um, sind torgefährlich, wir müssen clever spielen und dürfen nicht in Konter laufen".