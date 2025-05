Absturz als Zukunftschance? So geht es beim TSV Eching weiter

Nach dem Abstieg ist vor dem Neuanfang: Der TSV Eching will in der Kreisklasse wieder angreifen – und das mit einem neuen Co-Spielertrainer.

Eching – Das Unvorstellbare ist eingetreten – und das einen Spieltag vor Saisonschluss. Mit 0:2 mussten sich die Kreisliga-Fußballer des TSV Eching am Sonntag dem SVA Palzing geschlagen geben. Und weil die Konkurrenten des TSV Nandlstadt zeitgleich mit 5:1 in Kranzberg triumphierten, stand um kurz vor 17 Uhr fest: Der TSV Eching, einst stolzer Bayernligist und bis 2017 noch in der Landesliga zu Hause, ist in die Kreisklasse abgestürzt. Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Nord.

Der neuerliche Abstieg ist ein Nackenschlag, den die Verantwortlichen erst einmal verarbeiten müssen. „Das wird auch ein paar Tage brauchen“, gibt Manfred Oster, 1. Vorsitzender und aktuell kommissarischer Fußball-Abteilungsleiter, unumwunden zu. „Jeder ist natürlich brutal enttäuscht.“ In der Corona-Spielzeit 2019/21 waren die Echinger noch Zweiter in der Bezirksliga und scheiterten damit knapp an der Landesliga-Rückkehr. 2024 wurden die Zebras in der Bezirksliga – ein Jahr nach der Meisterschaft in der Kreisliga und dem Wiederaufstieg – abgeschlagen Letzter. Der Beginn eines Absturzes, der in dieser Saison nach zwei Trainerwechseln mit dem Gang in die Kreisklasse endete.

„Wir sind natürlich nicht unverschuldet abgestiegen.“

„Es gibt viele Gründe. Wir werden das analysieren und dann hoffentlich abstellen“, erklärt Oster. Ein Punkt, der zum sportlichen Misserfolg führte, war die personelle Misere. „Insgesamt sind wir natürlich nicht unverschuldet abgestiegen. Wir konnten keine wirkliche Stammelf bilden.“ 24 verschiedene Akteure setzte der TSV in dieser Saison ein, lief aber selten in zwei aufeinanderfolgenden Partien mit der gleichen Elf auf. „Da fehlt dir dann die Abstimmung.“ Dass sich die Unruhe im Verein – etwa wegen der verzögerten Neuwahlen – auf die Erste Mannschaft der Fußballer übertragen hat, glaubt Oster dagegen nicht.

Doch wie geht es nun weiter? Befürchtungen, dass sich der zweite Abstieg in Folge auf die sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit auswirken könnte, kann sich Jugendleiter Danny Langer nicht vorstellen. Klar, vereinzelt würden manche nun wegen fehlender Perspektive gehen, „zuletzt sind aber auch einige Spieler von anderen Clubs wieder zurückgekehrt“. Auch Langer sieht zwar die Tragödie des Abstiegs, erkennt jedoch auch, dass der Neuanfang etwas Gutes haben könnte: „Jetzt wird es vielleicht auch realistischer, dass die Jungs schneller in der Ersten Mannschaft drankommen.“ Kreisklasse statt Kreisliga, mancher U19-Kicker könnte sich über den einfacheren Einstieg freuen.

Gespräche mit potenziellen Neuzugängen

TSV-Chef Manfred Oster hat derweil bereits die neue Saison im Blick. „Unser Anspruch sollte es schon sein, dass wir um den Aufstieg mitreden.“ Dass die Mannschaft nun auseinanderbrechen werde, glaubt Oster nicht. Natürlich werde der eine oder andere Spieler den Verein verlassen, „der Kern des Teams wird aber sicher zusammenbleiben“. Trainer Miljan Prijovic macht weiter, zudem laufen Gespräche mit potenziellen Zugängen. Giorgi Margiani aus München kommt etwa als spielender Co-Trainer.

Dennoch: Was bleibt, ist die Enttäuschung, dass das Unvorstellbare eingetreten ist. Es kann nur noch aufwärtsgehen für den TSV Eching. Matthias Spanrad