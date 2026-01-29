Abstürzende Drohne verletzt Schiedsrichterin bei Testspiel

Wie viel Drohne muss sein? Bei einem Testspiel zwischen Hessenligist Rot-Weiss Walldorf und der U19 des SV Wehen Wiesbaden wurde eine Schiedsrichter-Assistentin durch eine herabstürzende Drohne verletzt. (Symbolbild) – Foto: Florian Schuh/dpa

Walldorf. Das hat es so auch noch nicht gegeben. Bei einem Testspiel zwischen Hessenligist Rot-Weiss Walldorf und der U19 von Drittligist SV Wehen Wiesbaden stürzte eine Drohne ab und verletzte Schiedsrichter-Assistentin Julia Dörr. Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich beim Freundschaftsspiel am 20. Januar, wie Verbandsfußballwart Matthias Schmelz auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte. Demnach sei eine Drohne, die zur Aufzeichnung von Spielszenen für die spätere Analyse eingesetzt wurde, während der Partie abgestürzt und habe dabei eine Linienrichterin verletzt. Verbandsfußballwart Schmelz kritisierte den Vorfall.

Wie hat die Linienrichterin Julia Dörr den Absturz erlebt? Wie reagiert der SVWW und Walldorf auf den Vorfall? Wie arbeitet der Verband den Drohnen-Absturz auf und welche Regeln gelten eigentlich für Drohnen-Einsätze bei Fußballspielen? Alle Hintergründe dazu erfahrt ihr im plus-Text beim Wiesbadener Kurier.