Abstiegszone rückt immer näher - Buchbach steht bei Viktoria Aschaffenburg unter Druck Ein Punkt aus drei Spielen

Der TSV Buchbach steht in der Regionalliga Bayern gehörig unter Zugzwang. Nun geht es mit der weitesten Auswärtsanfahrt der Saison nach Aschaffenburg.

Buchbach – Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen steht der TSV Buchbach vor dem letzten Hinrunden-Spieltag der Regionalliga unter Druck. Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger gastiert an diesem Samstag um 14 Uhr beim SV Viktoria Aschaffenburg und muss von der weitesten Auswärtsfahrt der Saison Zählbares mitnehmen.

Aschaffenburg hat fünf Punkte mehr als der TSV auf dem Konto, hat aber aus den letzten drei Spielen auch nur zwei Punkte geholt. „Wir wollen nicht mit leeren Händen die lange Heimreise antreten, obwohl wir wissen, dass Aschaffenburg kaum Schwächen hat und eine große Herausforderung für uns wird. Das ist eine sehr solide und kompakte Mannschaft, die ihre großen Stärken im situativen Pressing und in der Verteidigung hat“, weiß Thallinger. „Aschaffenburg macht da die Räume sehr eng, hier müssen wir Lösungen finden, wie wir zu Torchancen kommen und diese auch nutzen können.“ Gerade die Chancenverwertung war ja zuletzt gegen Vilzing das große Manko, Möglichkeiten hatten die Buchbacher genug.

Wieder mit dabei ist Samed Bahar, der zuletzt wegen einer Gelbsperre gefehlt hat. „Mit ihm kriegen wir einen weiteren Qualitätsschub. Er kann die Bälle gut halten und ist sehr vorausschauend“, stellt Thallinger fest. „Samed ist wie Bene Orth ein gutes Beispiel dafür, wie man sich als junger Spieler in Buchbach entwickeln kann. Da braucht man schon mal etwas Geduld, braucht drei oder vier Vorbereitungen, aber jetzt gehören die zwei zu den Top-Performern der Liga.“ Das erwarten die Buchbacher Trainer auch von Tobi Steer, der nach langer Verletzungsphase immer stabiler wird. „Tobi hat sehr gut in dieser Woche trainiert und seine Torgefährlichkeit gezeigt.“ Fehlen werden die erkrankten Christian Brucia und Lukas Winterling, Chris Steinleitner ist nach seiner Schulterverletzung wieder im Training, muss sich aber erst über Einsätze in der U 23 Spielpraxis holen. Tipp: 1:1 (Michael Buchholz)