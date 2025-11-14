Abstiegszone in Sichtweite: Dornach klarer Außenseiter in Wasserburg

Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach sind mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet und gastieren an diesem Samstag (14 Uhr) als klarer Außenseiter beim TSV Wasserburg, der seinerseits zuletzt erstmals seit Ende August wieder zweimal hintereinander gewinnen konnte.

Die Gastgeber haben im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz weiter gute Karten und wollen gegen den Neuling ihre bis dato sehenswerte Heimbilanz – erst eine Niederlage – unbedingt ausbauen.

„Wir müssen wieder die Bereitschaft zeigen, dass wir arbeiten wollen“, erwartet Dornachs Trainer Sebastian Wastl mehr Engagement und Einsatz von seiner Mannschaft, die am vergangenen Wochenende beim 0:2 gegen den Kirchheimer SC viel zu spät aufwachte, sich dann aber auch noch gute Torchancen erarbeitete.

Ähnlich erging es den Dornen auch beim 1:2 im Hinspiel gegen Wasserburg. „Da haben die uns vor der Pause ziemlich zugedrückt, in der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht“, sagte Wastl, der mit einem Gegner rechnet, der „mächtig pressen“ und „über neunzig Minuten Vollgas geben“ wird.

„Es bringt nichts, wenn wir nur tief stehen"

Ziel müsse es sein, eigene Fehler möglichst zu vermeiden und sich nicht zu sehr in die Defensive drängen zu lassen: „Es bringt nichts, wenn wir nur tief stehen – wir müssen auch Druck auf den Gegner ausüben, ihn viel im Mittelfeld beschäftigen und so vom Tor fernhalten.“

Beim 3:0-Auswärtssieg zuletzt gegen den SB Chiemgau Traunstein gestaltete sich das Ganze für die Wasserburger sehr lange recht zäh, am Ende verpassten sie es aber, gegen eine tief gestaffelte Abwehr einen noch deutlicheren Sieg einzufahren.

"Jeder Einzelne muss für die Mannschaft kämpfen – und leiden“

Von den zurückliegenden fünf Partien konnte der SV Dornach nur die bei Schlusslicht SVN München (4:0) für sich entscheiden und läuft Gefahr, unmittelbar vor der Winterpause noch auf einen Abstiegsrelegationsplatz abzurutschen. Trainer Wastl: „Das gilt es unbedingt zu verhindern. Und damit das gelingen kann, muss jeder Einzelne für die Mannschaft kämpfen – und leiden.“

Bis auf die Langzeitverletzten sollten am Samstag alle verfügbaren Akteure im Kader stehen. Der im Spiel gegen Kirchheim angeschlagen ausgewechselte Manuel Wagatha hat nur einmal mit dem Training ausgesetzt und ist auch wieder dabei. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Wagatha, Albers, Hanusch, Hamdard – Kampmann, Mrowczynski – Scholz, Todorovic, Partenfelder – Bozoglu