Abstiegssorgen wachsen: Babelsberg will gegen Eilenburg den Wendepunkt

Der SV Babelsberg 03 steckt zum Auftakt des neuen Jahres in der Krise. Nach der heftigen Niederlage gegen den Chemnitzer FC und dem knappen 2:3 gestern gegen den FSV Zwickau wartet die Mannschaft von Trainer Johannes Paul Lau weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg 2026. Insgesamt kassierte das Team dabei acht Gegentore, erzielte jedoch auch drei eigene Treffer.

Das Nachholspiel beim FSV Zwickau barg anfangs Hoffnung für den SV Babelsberg 03. Mit Toren von Linus Queißer (11. Minute) und Tobias Hasse (28. Minute) gingen die Filmstädter zweimal in Führung und zeigten starke offensive Momente. Doch Lukas Eixler glich beide Male gnadenlos aus (15., 48. Minute), ehe Luca Prasse das Spiel mit seinem Treffer (60. Minute) endgültig auf Zwickaus Seite zog. Ein herber Schlag, der trotz tapferer Leistung tiefe Enttäuschung hinterließ.

Vergangene Duelle als Mahnung und Motivation

Der Blick zurück auf das Hinspiel in Eilenburg weckt positive Erinnerungen: Damals setzte sich der SV Babelsberg 03 mit 2:0 durch – Luis Müller und Tino Schmidt sorgten mit ihren Treffern für eine souveräne Vorstellung. Doch die jüngere Vergangenheit mahnt zur Vorsicht: Im Februar trafen beide Teams in einem Testspiel aufeinander, das der FC Eilenburg mit 1:0 gewann. Der entscheidende Treffer von Marcus Niemitz zeigte, dass die Gäste wissen, wie sie Babelsberg gefährlich werden können.

Das Ziel klar im Blick

Für Babelsberg zählt nur eines: wieder gewinnen. Vor eigenem Publikum, nach Wochen des Frusts und ergebnistechnischer Magerkost, soll am Freitag der erste Pflichtspielsieg seit dem 30.11. gelingen. Mit 20 Punkten aus 21 Spielen belegt der SV Babelsberg 03 derzeit den 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge bleibt schmal, denn der BFC Dynamo steht punktgleich dahinter, der Greifswalder FC folgt nur einen Zähler weniger. Der kommende Gegner, der FC Eilenburg, rangiert mit 15 Punkten auf Rang 16 und kämpft ebenfalls ums sportliche Überleben. Umso wichtiger wird es für Nulldrei sein, die Sachsen mit einem Sieg auf Abstand zu halten und einen Platz im Tabellenmittelfeld zu sichern.