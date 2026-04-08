Abstiegssorgen treffen auf Aufstiegsträume

AUGSBURG – In der A-Klasse Augsburg Mitte spitzt sich die Lage für die Reserve des TSV Pfersee zu. Am kommenden Sonntag (13:00 Uhr) empfängt das Team den Tabellenzweiten FC Hellas Augsburg. Während die Gäste Richtung Aufstiegsrelegation schielen, kämpfen die Hausherren gegen die sportliche Flaute.

Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite steht der TSV Pfersee II, der nach der jüngsten Niederlage gegen die TSG Hochzoll am elften Tabellenplatz festklebt. Mit erst 17 erzielten Treffern in der laufenden Spielzeit ist die Offensive das Sorgenkind. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien unterstreicht die aktuelle Formkrise der Pferseer.

Hellas-Offensive wie ein „Schweizer Uhrwerk“

Ganz anders präsentiert sich der FC Hellas Augsburg. Die Mannschaft reist mit breiter Brust und der Empfehlung eines 1:0-Erfolgs über den KSV Trenk an. Mit 43 Toren stellt Hellas einen der gefährlichsten Angriffe der Liga – im Schnitt schlägt der Ball mehr als zweimal pro Spiel im gegnerischen Netz ein. Besonders die Konstanz beeindruckt.