Abstiegssorgen treffen auf Aufstiegsträume

AUGSBURG – In der A-Klasse Augsburg Mitte spitzt sich die Lage für die Reserve des TSV Pfersee zu. Am kommenden Sonntag (13:00 Uhr) empfängt das Team den Tabellenzweiten FC Hellas Augsburg. Während die Gäste Richtung Aufstiegsrelegation schielen, kämpfen die Hausherren gegen die sportliche Flaute.
Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite steht der TSV Pfersee II, der nach der jüngsten Niederlage gegen die TSG Hochzoll am elften Tabellenplatz festklebt. Mit erst 17 erzielten Treffern in der laufenden Spielzeit ist die Offensive das Sorgenkind. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Partien unterstreicht die aktuelle Formkrise der Pferseer.
Ganz anders präsentiert sich der FC Hellas Augsburg. Die Mannschaft reist mit breiter Brust und der Empfehlung eines 1:0-Erfolgs über den KSV Trenk an. Mit 43 Toren stellt Hellas einen der gefährlichsten Angriffe der Liga – im Schnitt schlägt der Ball mehr als zweimal pro Spiel im gegnerischen Netz ein. Besonders die Konstanz beeindruckt.
Bereits das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Griechen, die sich zu Hause souverän mit 3:1 durchsetzten. Aktuell trennen beide Teams stolze 18 Punkte. Während Hellas mit 32 Zählern den zweiten Rang festigt, geht es für Pfersee (14 Punkte) vor allem darum, Schadensbegrenzung zu betreiben und vielleicht für die Überraschung des Spieltags zu sorgen.
Das Duell im Überblick:
Anstoß: Sonntag, 12. April 2026, 13:00 Uhr
Ort: Sportanlage TSV Pfersee
Ausgangslage: TSV Pfersee II (Platz 11) vs. FC Hellas Augsburg (Platz 2)
Ob die Defensive der Hausherren dem enormen Druck standhalten kann oder ob die Hellas-Maschinerie ihren Siegeszug fortsetzt, wird sich am Sonntag zeigen. Klar ist: Pfersee benötigt einen „Gala-Tag“, um gegen den Favoriten nicht unter die Räder zu kommen.