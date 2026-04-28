Abstiegssorgen der Profis schweben weiter über Fortunas U23

Die ZWeite von Fortuna Düsseldorf war nicht nur über den eigenen Sieg erleichtert. – Foto: Marco Bader

Zwar kamen sie am Freitagabend ins Paul-Janes-Stadion, um der Regionalliga-Partie zwischen der „Zwoten“ von Fortuna Düsseldorf und den Sportfreunden Siegen beizuwohnen, dennoch war der Blick der Fortuna-Anhänger stets auf die zeitgleich stattfindenden Ereignisse in der Stockumer Arena gerichtet.

Auch auf der Pressekonferenz nach dem torlosen Unentschieden war der Sieg der Profis das bestimmende Thema. Auch Gäste-Trainer Boris Schommers begann sein Statement mit einem Blick auf die Lage in der Zweiten Liga. „Heute schwebte über diesem Spiel die Lage der ersten Mannschaft, die Gott sei Dank heute gewonnen hat“, sagte der Trainer der Siegener. Natürlich war auch „Zwote“-Trainer Jens Langeneke die Erleichterung über den Sieg gegen Dresden anzumerken, viele Worte zum 0:0 seiner Mannschaft verlor der 49-Jährige nicht.

Dort wurde eine Stunde vor dem Auftritt der U23 eine der wichtigsten Partien der jüngeren Vereinsgeschichte angepfiffen, gegen Dynamo Dresden ging es für Fortunas Zweitliga-Team vier Spieltage vor Saisonende um alles. Und damit auch für die „Zwote“, deren Schicksal in dieser Spielzeit untrennbar mit dem der Profis verbunden ist. Die Erleichterung war daher groß, dass die Profis schon vor dem Anpfiff der Regionalliga-Partie in Flingern mit 2:0 in Führung lagen und letztlich einen 3:1-Sieg einfahren konnten.

Viel zu sagen gab es darüber aber auch nicht, die Geschichte des Spiels ist aus Düsseldorfer Sicht schnell erzählt: Wenige Chancen auf beiden Seiten, eine stabile Defensive und zum vierten Mal in Serie ungeschlagen. Mit dem Punktgewinn konnte Fortuna angesichts eines gehaltenen Elfmeters und der halbstündigen Unterzahl deutlich besser leben als die Gäste aus Siegen. Den sportlichen Klassenerhalt konnten die Flingerner ohnehin bereits in der Vorwoche feiern, der Punktgewinn rückte zum Start ins Wochenende mit Blick auf die Lage des Vereins daher etwas in den Hintergrund.

Weiter abhängig von den Profis

Vielmehr kam Langeneke auf den Umstand zu sprechen, weiterhin abhängig vom Abschneiden der Profis zu sein. „Wir haben unsere Hausaufgaben in dieser Saison vier Spieltage vor Schluss erledigt“, sagte der Trainer. „Trotzdem haben wir es aktuell gefühlt nicht in der eigenen Hand. Deswegen ist das Ergebnis der Profis natürlich enorm wichtig. Wir freuen uns alle riesig darüber.“

Zudem stehe die „Zwote“ weiter bereit, um den Profis bei der Mission Klassenerhalt unter die Arme zu greifen: „Wir als U23 unterstützen, wo wir können, um diese Saison für Fortuna zu einem guten Ende zu bringen: Mit Spielern und mit Expertise, im Training und im Spieltagskader.“ Denn auch wenn nach dem 3:1-Sieg gegen Dynamo die Erleichterung riesig war, befindet sich Fortuna weiterhin in höchster Abstiegsnot. Und so werden auch die kommendem Wochen ein Spagat werden für die U23: Zwischen der Fokussierung auf die eigenen Leistungen und dem Blick zu den weiterhin abstiegsbedrohten Profis.