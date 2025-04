Abstiegssorgen beim Freiburger FC werden immer größer

Augenzeugen der denkwürdigen Partie im Karl-Heitz-Stadion zwischen dem Offenburger FV und dem Freiburger FC, die es mit dem FFC hielten, konnten nicht umhin, als dessen Trainer, Mohamed Daoudi, beizupflichten. „Wer es jetzt nicht verstanden hat, dass wir im Abstiegskampf sind, dem ist auch nicht mehr zu helfen“, meinte er nach dem Abpfiff, von der Enttäuschung über die erst weit in der Nachspielzeit zustande gekommene 1:2-Niederlage noch deutlich gezeichnet.

Von allen Niederlagen sei dies die mit Abstand bitterste. Schließlich habe man in der Schlussphass drei, vier Matchbälle gehabt habe, um sie abzuwenden. Kapitän Neven Ivancic in der regulären Spielzeit und Amir Basholi in der reichlich bemessenen Nachspielzeit hätten die Begegnung alleine entscheiden können, wenn nicht gar müssen. Auf Freiburger Seite jedenfalls war man sich einig, dass es noch nie so leicht gewesen wäre, beim OFV zu gewinnen.

Halbzeit zwei in Offenburg könnte, wenigstens teilweise, durchaus hilfreich für die Vorbereitung auf das bevorstehende Heimspiel gegen Teningen sein, meint Coach Daoudi: „Wir sind unfassbar gut aus der Pause rausgekommen, haben mit weniger Risiko gespielt, hatten mehr Zielstrebigkeit nach vorne, mehr Elan, haben mehr zweite Bälle gewonnen. Abhaken, weitermachen. Es bleibt uns nichts anderes übrig.“ Nach wie vor hat es der FFC selbst in der Hand, dem drohenden Abstieg zu entrinnen. Drei von acht Gegner stecken selbst noch mitten im Abstiegsstrudel.