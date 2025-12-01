Abstiegssorgen begleiten SG Moosach/Bruck nach Klatsche in die Pause

Kirchheim – „Jetzt mal richtig runterkommen und den Kopf freikriegen tut uns allen sicher gut.“ Für Jürgen Werner hätte die Winterpause schon in der vorletzten Woche eingeläutet werden dürfen. Nicht nur, weil sich Moosachs Abteilungsleiter zu einem wärmeren Zeitpunkt wohl bessere Chancen für die SG Moosach/Bruck auf Auswärtszähler gegen die Reserveteams des TSV Ebersberg und Kirchheimer SC ausgerechnet hätte.

Besonders in Ebersberg, bei der 0:3-Niederlage in der Vorwoche, hätte man die beiden Verletzungen auf dem vereisten Teil des generell rutschigen Kunstrasens vermeiden können, laut Werner sogar müssen. Wenige warme Worte fand Moosachs Funktionär auch am vergangenen frostig-frühen Samstagabend, als das Team von SG-Spielertrainer Marc Koch beim Tabellenführer der A-Klasse 6 (München) zu Gast war. „Saukalt, harter Kunstrasen – super Sache gegen so eine starke Mannschaft!“

Umso größer fiel Werners Lob an die Gastmannschaft aus, die auf drei Stammkräfte verzichten musste. „Die Einstellung war top! Jeder hat sich reingehauen und auch die Jungs aus der zweiten Mannschaft haben ihre Spielzeit bekommen und das super gemacht.“

Aus dem Spiel heraus kam der Favorit im ersten Durchgang zu keinen nennenswerten Torchancen, weil der Tabellenvorletzte defensiv die Räume gut verdichtete. Der „Knackpunkt momentan“, weshalb die Spielgemeinschaft auch für Werner nicht ganz unverdient mit berechtigten Abstiegssorgen in die Winterpause geht, sind individuelle Fehler und Einladungen, wie sie auch die Kirchheimer vor dem Pausentee dreimal dankend annahmen.

Noah Böhms Doppelpack (14., 26.) und Niklas Dauelsbergs Strafstoßtor (43.) sorgten für die 3:0-Vorentscheidung zur Halbzeit. Marc Koch reagierte mit drei Wechseln und hielt die Knochen nach langwieriger Verletzung selbst nochmal für 45 Minuten hin. „Auch mit der zweiten Halbzeit kann man eigentlich nicht meckern“, so Werner, „nur irgendwann geht bei den Spielern, die nicht so häufig im Training sind, eben der Dampf aus.“

Jürgen Werners Saison-Zwischenfazit fällt gemischt aus

Zwei, drei Mal fehlte im Abschluss der Gäste das nötige Fortune, während Niklas Lutze (70.) und Alex Fuerthmaier (71.) ein Schleifchen um Kirchheims Wintermeisterschaft mit dem 5:0-Endstand schnürten. Am anderen Tabellenende werden die Moosacher und Brucker Verantwortlichen die anstehende Ruhephase auch zur Klausur nutzen. „Wir werden uns noch im Dezember zusammensetzen, ab Januar dann auch mit den Spielern“, sagt Werner, dass man diese erstmal ein paar Wochen lang in Ruhe lassen wolle.

Schließlich grübeln die SG-Kicker an vorderster Front über die magere Ausbeute von sechs Punkten nach 13 Partien. „Wir müssen die Jungs vom Kopf her durch Gespräche wieder hinbekommen“, findet Moosachs Fußballchef Jürgen Werner, „der Körper ist ja da. Und im Training bringen sie sich ja auch ein. Daher fällt mein persönliches Saison-Zwischenfazit gemischt aus.“