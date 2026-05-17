Abstiegsrelegation wartet: Karlsfeld nach Krimi noch im Rennen

Pure Erleichterung: Keeper Dario Schmucker und Kapitän Jonas Eicher. – Foto: Habschied

Der Fußball-Landesligist TSVE Karlsfeld hat gegen Kastl nach 0:2-Rückstand noch 4:3 gewonnen und geht jetzt in die Abstiegsrelegation.

Das Hinspiel steigt am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost, das Rückspiel folgt am 23. Mai um 16 Uhr. Überstehen sie die Auftaktrunde, spielen die Karlsfelder die entscheidende Runde gegen den Sieger der Begegnung Planegg-Krailling gegen Dornach.

Der TSV Eintracht Karlsfeld lebt weiter. In einem dramatischen Saisonfinale drehte der Fußball-Landesligist gegen den TSV Kastl am Samstag einen 0:2-Rückstand und sicherte sich mit einem furiosen 4:3-Erfolg die Teilnahme an der Abstiegsrelegation. Dort treffen die Karlsfelder in der ersten Runde auf den FC Aschheim.

Das Saisonfinale am Samstag entwickelte sich zu einem Thriller. Zur Überraschung von Trainer Flo Beutlhauser begann die Eintracht allerdings lethargisch: „Du hast gefühlt nicht gemerkt, worum es geht. Da war einfach zu wenig da.“ Tatsächlich wirkten die Gastgeber in der ersten Hälfte gehemmt. Karlsfeld hatte zwar mehr Spielanteile und zahlreiche Standardsituationen, wurde daraus aber kaum gefährlich.

Kastl dagegen agierte effizient. Nach einem langen Freistoß schockte Timo Oberreiter die Eintracht mit dem 0:1 (20.). Weil Eintracht-Konkurrent Garmisch-Partenkirchen in Freilassing zwischenzeitlich ausgeglichen hatte, waren die Karlsfelder in diesem Moment abgestiegen.

Auch nach dem Rückstand blieb die Eintracht feldüberlegen, defensiv jedoch anfällig. Das nutzten die Gäste erneut aus: Michael Renner erhöhte auf 0:2 (44.). Da Garmisch-Partenkirchen in Freilassing nun mit 1:2 zurücklag, stand die Eintracht zur Pause immerhin wieder auf einem Relegationsplatz. Doch die Ausgangslage blieb gefährlich – und Beutlhauser war mit dem Auftritt seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden: „In der Halbzeitpause wurde es schon laut.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Mannschaft ein vollkommen anderes Gesicht. „Der Knackpunkt war der Elfmeter“, sagte Beutlhauser. Jonas Kuhn war im Strafraum gefoult worden, Deniz Yilmaz verwandelte sicher zum 1:2 (55.). Plötzlich war Energie im Spiel der Gastgeber.

Nur fünf Minuten später fiel der Ausgleich. Nach einer Ecke köpfte Markus Huber zum 2:2 ein (60.). Beutlhauser sprach hinterher vom „ersten Treffer nach einem Eckball oder Freistoß gefühlt seit dem ersten Spieltag“ – und der fiel genau zum richtigen Zeitpunkt. Karlsfeld drückte nun mit aller Wucht – und legte sofort durch den eingewechselten Fabian Barth das 3:2 nach (62.).

Abstiegsrelegation beginnt am Mittwoch

„Dann war endlich diese Freude und Laufbereitschaft da“, sagte Beutlhauser. „Da hast du gemerkt, dass wir auch Fußball spielen können.“ Auch die Wechsel griffen: Vor allem Willi Ampenberger brachte über die rechte Seite neuen Schwung.

In der 81. Minute schien Kuhn mit einem Kopfball nach Freistoß und Verlängerung von Jonas Eicher alles klarzumachen. Doch Kastl gab sich nicht geschlagen. Michael Renner verkürzte noch einmal auf 4:3 (86.). Die Eintracht brachte den Vorsprung jedoch über die Zeit. Das 2:2 von Garmisch-Partenkirchen in Freilassing wurde damit zur Randnotiz.

Mi., 20.05.2026, 18:30 Uhr FC Aschheim FC Aschheim TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld 18:30 PUSH

Die Erleichterung war riesig. Für Beutlhauser war es nach zuvor drei Niederlagen der erste Sieg gegen Kastl. Vor allem aber verlängerten die Karlsfelder ihre Saison – und das aus eigener Kraft. Beutlhauser: „Die zweite Halbzeit muss unsere Benchmark sein, die brauchen wir auch in der Relegation.“

Am Mittwoch geht‘s los.