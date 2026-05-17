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Ligabericht
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Abstiegsrelegation: VfB Marburg ist wieder mittendrin
Teaser HL: +++ Die Lage in der Fußball-Hessenliga spitzt sich für den VfB Marburg zu. Warum es gegen den SC Hanau nur zu einem Punkt gereicht hat und der Trainer hin- und hergerissen ist +++
Marburg. Während mit dem SC Waldgirmes der dritte Absteiger aus der Fußball-Hessenliga nun feststeht, wird der Kampf gegen den Relegationsplatz nach unten immer enger. Der VfB Marburg ist nach dem 1:1 (1:1) am Samstag zuhause gegen den SC 1960 Hanau mittendrin.