Abstiegsrelegation: VfB Marburg ist wieder mittendrin Teaser HL: +++ Die Lage in der Fußball-Hessenliga spitzt sich für den VfB Marburg zu. Warum es gegen den SC Hanau nur zu einem Punkt gereicht hat und der Trainer hin- und hergerissen ist +++ von Redaktion · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser

Da ist die Welt von Fußball-Hessenligist noch in Ordnung: Mica Hendrich (3.v.r.) lässt sich nach seinem Kopfballtreffer zum 1:0 von seinen Mitspielern feiern. Später unterläuft ihm gegen den SC Hanau ein Eigentor zum 1:1-Endstand. © Jens Schmidt

Marburg. Während mit dem SC Waldgirmes der dritte Absteiger aus der Fußball-Hessenliga nun feststeht, wird der Kampf gegen den Relegationsplatz nach unten immer enger. Der VfB Marburg ist nach dem 1:1 (1:1) am Samstag zuhause gegen den SC 1960 Hanau mittendrin.