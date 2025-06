Abstiegsrelegation in der NOFV-Oberliga: Das Rückspiel steht an

In der NOFV-Oberliga kommt es zu zwei Relegationsspielen. Dabei treffen der SC Staaken und die BSG Wismut Gera mit Hin- und Rückspiel aufeinander. Eigentlich wären die beiden Drittletzten der Staffel Nord und Süd abgestiegen, doch es könnte ein Fall eintreten, dass ein zusätzlicher Platz in der NOFV-Oberliga frei werden könnte. Und dafür wurden die beiden Relegationsspiele angesetzt. Das Hinspiel am Mittwoch gewann der SC Staaken bei der BSG Wismut Gera mit 2:1. Am morgigen Samstag steht das Rückspiel beim SC Staaken an.

Zur Oberliga-Abstiegsrelegation kommt es aufgrund der Situation in der Thüringenliga. In dieser führt der 1. SC Heiligenstadt die Tabelle vor dem letzten Spieltag an. Dieser hat auch Interesse am Oberliga-Aufstieg - allerdings nur im Falle der Meisterschaft. Der FC An der Fahner Höhe ist als Tabellenzweiter nur noch zwei Punkte zurück und hat noch ein zusätzliches Nachholspiel zu absolvieren, will aber nicht aufsteigen. Das bedeutet: Sollte der FC An der Fahner Höhe wieder Landesmeister werden, dann wird es keinen Aufsteiger aus Thüringen geben. Und für diesen möglichen Fall finden die beiden Relegationsspiele der Oberligisten statt.