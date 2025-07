Abstiegsregelung bleibt unverändert – Tagung zur neuen Bezirksliga-Saison

Intern gab es einiges zu besprechen. Wie staffelt man künftig die Eintrittspreise, welche Kosten ergeben sich bei den Unparteiischen, welche Spiele kann man aus gutem Grund verlegen? Den offiziellen Teil eröffnete BFV-Vizepräsident Robert Schraudner mit dem Hinweis auf anstehende Neuwahlen in den Schiedsrichtergruppen, steigende Mitgliederzahlen im Verband, vor allem aber „vollen Neulingskursen“ bei den Unparteiischen. 11 000 Schiris in ganz Bayern sind ein Wert, wie man ihn rund 20 Jahre nicht mehr vorweisen konnte.

Es gab ein großes Hallo in der Gaststätte des Aschheimer Sportparks. Rund 50 Vertreter aller drei oberbayerischen Bezirksligen trafen sich zum präsaisonalen Stelldichein mit Ligenleiter und Vertretern aus Schiedsrichterwesen und Sportgericht. Neu dabei: Christian Büker vom Aufsteiger SV Polling, der sich mit der Delegation des SV Ohlstadt einen Neulingstisch teilte. Severin Kölbl vom SV Raisting nahm in der Mitte des Saals Platz, an seinem Tisch saß Denklingens Ludwig Kirchbichler. Ganz vorn, seitlich in erster Reihe stieß man auf Andre Grunow, der beim FC Penzberg für die administrativen Angelegenheiten verantwortlich ist.

Für einige Klubs ebenfalls interessant: Auf den kommenden Kreis- und Bezirkstagen werden laut Schraudner „praxistaugliche Lösungen“ vorgestellt, wie Einsätze von Akteuren in Zweiten und Dritten Mannschaften zu handhaben sind, ohne die ausschließlich auf Kreisebene verorteten Klubs erheblich zu benachteiligen. Mit der bisherigen Lösung sei „keiner richtig glücklich“, so Schraudner.

Freitag wird zum Regelspieltag

Drei Abstimmungen über Grundsatzfragen waren in zwei Fällen eindeutig, einmal aber sehr knapp. So wurde der Freitag mit 26:22 Stimmen zum Regelspieltag erklärt. Bedeutet: Partien können gebührenfrei und ohne Einwilligung des Gegners in den entsprechenden Zeitfenstern auf einen Freitag terminiert werden. Gleiches gilt für Allerheiligen, das heuer auf einen Samstag fällt. 38:10 Stimmen ergab die Abfrage zur Abstiegsregelung. Entsprechend bleibt es bei nur einem Direktabsteiger, aber auch vier Releganten, die für den Ligaverbleib jeweils zwei Runden mit Hin- und Rückspiel durchlaufen müssen.

Am deutlichsten (44:4) war das Votum in Sachen „Trikot-Modul“. Hierbei tragen die Klubs vorab in das „Spiel Plus“-System ein, welche Farbe Trikots, Hosen und Stutzen haben, mit denen sie auflaufen wollen. Entsprechend können sich Unparteiische und gegnerische Teams daran ausrichten. Erfahrungen aus der Landesliga, in der das Modul bereits Anwendung findet, wären ausnahmslos positiv. „Das System ist selbsterklärend“, versicherte Schiri-Obmann Kirchbichler.