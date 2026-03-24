Abstiegsproblematik in den Verbandsligen

Jovial Kulemfuka (Nr. 9) erzielt das 1:0 in Reimsbach und ist somit maßgelich am wichtigen 3:1-Auswärtserfolg des SV Friedrichweiler beteiligt.. – Foto: Andreas Zehren

Fangen wir also mit dem Südwesten an: Zuerst muss natürlich geschaut werden, wer von oben runter kommt. Saar 05 ist derzeit Letzter, liegt aber noch in Schlagdistanz zu allen Mitkonkurrenten. Der FC Rastpfuhl steht mit 23 Pluspunkten auf Platz 14, ist aber trotzdem noch gefährdet. Diese Gefahr ist vor allem dadurch entstanden, weil Diefflen durch drei Heimniederlagen am Stück plötzlich Vorletzter in der Oberliga ist und somit zu den Abstiegskandiaten gezählt werden muss. Erwischt es also Diefflen und Eppelborn, werden drei oder sogar vier aus der Schröder-Liga absteigen müssen. Und damit beträgt das Polster des FC Rastpfuhl nur zwei Punkte.

Schauen wir uns den besten Fall für den Südwesten an: Saar 05 und Rastpfuhl schaffen den Ligaverbleib, dann steigen aus der Verbandsliga Südwest nur einer oder zwei ab. Abhängig ist das dann davon, ob der Vizemeister die Relegation gegen den Nordost-Zweiten gewinnt. Ganz anders sieht es im schlechtesten Fall aus. Saar 05 und Rastpfuhl müssen absteigen und plötzlich sind drei oder sogar vier Mannschaften zu viel. Somit ist der SV Friedrichweiler als Dreizehnter nicht gesichert, obwohl einiges zusammenkommen muss, dass diese Platzierung nicht ausreicht, um auch in der kommenden Saison Verbandsliga spielen zu dürfen. Es wird überdeutlich, wie wichtig der 3:1-Auswärtssieg des SVF in Reimsbach am vergangenen Wochenende war.

Verbandsliga Nordost:

Im Nordosten kann man nicht so entspannt auf die Tabelle schauen. Weil vier der sechs Abstiegskandidaten in der Schröder-Liga aus dem Nordosten kommen (Marpingen-Urexweiler, Bliesmengen-Bolchen, Ballweiler-Wecklingen und die Neunkircher Borussia), ist die Gefahr wesentlich größer, dass es am Ende der Runde die maximalen vier Absteiger geben wird. Auch hier die beste und die schlechteste Version im Abstiegsstrudel: Steigt nur einer der vier Nordost-Kandiaten aus der Schröder-Liga ab, darf sogar Nohfelden-Wolfersweiler auf den Tabellenzweiten der Liga hoffen. Der heißt derzeit SV Schwarzenbach, weil der direkte Vergleich mit dem punktgleichen Ottweiler-Steinbach klar gewonnen wurde. Abgesehen davon kann die SG natürlich auch noch die Saubacher überflügeln, wenn sie die zwei Punkte Rückstand egalisieren kann. Anfang Mai hat Nohfelden im direkten Duell in Saubach die Gelegenheit dazu.