Abstiegsplatz in der Kreisliga: Wird der SC West Köln durchgereicht?

Die Spannung ist zurück im Abstiegskampf. Weil mit dem SV Schlebusch II und der Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II der Letzte und der Vorletzte der Tabelle am Wochenende erfolgreich waren, rücken die Teams im Keller wieder enger zusammen. Ungemütlich wird es so langsam für den SC West Köln, der auch das dritte Rückrundenspiel verlor und nun Gefahr läuft in die Kreisliga B durchgereicht zu werden. An der Tabellenspitze ziehen die Sportvereinigung Deutz 05 II und der Türkische FC Köln 2001 weiterhin einsame Kreise. Das Wichtigste des 18. Spieltags im Überblick.