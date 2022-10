Abstiegsplatz



Erneut eine enttäuschende Niederlage für unsere SG. Nachdem wie zuvor auch die Spiele recht gut beginnen und man sich Chancen erspielt, gerät man dennoch oft in Rückstand und besonders in der zweiten Halbzeit lässt man stark nach.

So war dies auch wieder in Buxheim zu sehen. Mit einer mutigen, offensiven Formation wollte man schnell für Entlastung sorgen. Leider gelang das der Offensive nicht und die nötigen Mittel zu finden und man geriet wieder in Rückstand. Trotz schöner Parade von Keeper Sarhat Allali, konnte der Stürmer der Hausherren den Abpraller verwerten.

Die Anzeichen auf ein Ausgleich waren aber zu sehen. Viktor Schartner den hereinstürmenden Robert Gorjut , der aus der Drehung zu köpfen versuchte. Bedauerlicherweise daneben. Nur wenige Minuten später war es eine klasse Flanke von Timo Hebel, die erneut Robert Gorjut fand. Dieser köpfte den Ball ins lange Eck, allerdings freute sich niemand, denn der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Fehlentscheidung aus unserer Sicht. Weitere Chancen hatten Marvin Peiffer und Bastian Krywult. Beide scheiterten mit ihren Schüssen am Keeper.

Nach dem Seitenwechsel dann enttäuschenderweise der Einbruch. Binnen weniger Minuten war man mit 3:0 im Rückstand. Auch da gab es eine fragwürdige, diesmal aber nicht gegebene Abseitsentscheidung. Man war zwar stets bemüht, allen voran Neuzugang Kelvin-Eric Heise und Michael Tzscharne, konnte aber keinen Weg zum Anschluss finden. Der wieder eingewechselte Timo Hebel hatte noch die Gelegenheit, jedoch konnte er den schwer zu verwerteten Ball nur übers Tor bringen. Kurz vor dem Ende hat sich Marvin Peiffer noch für seine vielen pressenden Läufe belohnt. Er antizipierte den schwachen Pass des Verteidigers auf den Keeper und schob zum 4:1 ein.

Leider bedeutet diese Niederlage den vorletzten und somit auch einen Abstiegsplatz.

Doch jammern und auf die verpassten Chancen sich zu erinnern bringt nichts.

Mund abwischen und weiter Männer!