Abstiegsplarz vermeiden

Trotz elf Spielen ohne Sieg fährt der 1. FC Saarbrücken mutig zu seinem weitesten Auswärtsspiel. Am Samstag um 14 Uhr im Ostseestadion tritt das Team von Trainer Jürgen Luginger beim zuletzt aufstrebenden FC Hansa Rostock an. "Wir schöpfen aus den letzten beiden Dpielen Mut, an der Einstellung, am Kampfgeist und an der mannschaftlichen Geschlossenheit liegt es nicht. Wir kriegen Chancen, machen abet zu wenig draus, verschiessen sogar einen Elfer. Deshalb fahren wir trotz der langen Negativserie entschlossen nach Rosrock. Das wird ein anderes Spiel als gegen Hoffenheim II, sie wollen zu Hause dominieren, wir müssen da den Fight annehmen und dagegrnhalten. Wir haben da wieder fast alle Mann dabei. Kaan Caliskaner und Sebastian Vasilisdis sind im Trauning, da muss man sehen, was für Samstag geht". Definitiv ausfallen werden die Verletzten Amine Naifi, Abdoulaye Kamara und Maurice Multhaup. Auch Patrick Sontheimer dürfte für Samstag eher kein Thema sein