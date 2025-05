Abstiegskrimi zwischen Kastrioti Stukenbrock und TuS Ahmsen

Nur noch zwei Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 2 in Westfalen:



Nach dem Sieg im absoluten Topspiel vor 1500 Zuschauern gegen Türkgücü Gütersloh, hieß der neue Tabellenführer am Sonntag VfB Schloß Holte, welcher nun die Tabellenspitze am Donnerstag wieder zurückerobern möchte (beim FC Türk Sport Bielefeld, Platz 6), da Türkgücü Gütersloh nach der bitteren Niederlage, bereits gestern wieder vorbeigezogen ist auch die Tordifferenz weiter ausgebessert hat (7:0 Kantersieg gegen SC Peckeloh II). Der Druck ist weiter enorm, da die Verfolger SpVg Steinhagen (beim VfR Wellensiek, Platz 7) und FC Gütersloh Il (bei SpVg. Heepen, Platz 8) weiter dicht im Nacken bleiben.



Diese Vier Mannschaften kämpfen auch um die begehrten ersten beiden Aufstiegsplätze. Der TuS Lipperreihe konnte zwar auch bereits am gestrigen Mittwoch einen 7:0 Heimsieg gegen SuK Canlar Bielefeld feiern, aber hat durch den parallelen Sieg von Türkgücü, keine Chance mehr auf Platz 2.

Auch im Tabellenkeller herrscht Hochspannung – SC Peckeloh II und SV Werl-Aspe sind bereits sicher abgestiegen.

FC Kastrioti Stukenbrock, SW Sende und TuS Ahmsen kämpfen, um nicht auf dem letzten Abstiegsplatz zu landen.

Wobei der TuS Ahmsen die besten Karten hat (fünf Punkte Vorsprung auf SW Sende). Wodurch am nächsten Spieltag der Klassenerhalt fix gemacht werden kann.



Nur FC Kastrioti Stukenbrock hatte am letzten Spieltag gewonnen und SW Sende vorerst auf den Abstiegsplatz geschickt. Alle drei Mannschaften wollen nun erneut angreifen und versuchen wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen. Kastrioti empfängt sogar am Sonntag, den TuS Ahmsen zum direkten Abstiegskrimi: FC Kastrioti Stukenbrock (gegen TuS Ahmsen, Platz 12), SW Sende (beim SC Hicret Bielefeld, Platz 9) und TuS Ahmsen (bei FC Kastrioti Stukenbrock, Platz 13).