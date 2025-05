Dem SV Vorst droht nach dem Bezirksliga-Abstieg im Vorjahr der Absturz in die Kreisliga B. – Foto: Daniel Bender

Abstiegskrimi zum Saisonfinale: SV Vorst und TIV Nettetal unter Druck Kreisliga A Kempen & Krefeld: Das Saisonfinale steht vor der Tür, der 34. und somit letzte Spieltag steigt am kommenden Sonntag. Insbesondere im Abstiegskampf ist Hochspannung geboten: Mit dem FC Hellas Krefeld, TSV Bockum II, VSF Amern II, SC Rhenania Hinsbeck, VfR Fischeln II, V Vorst und TIV Nettetal kämpfen gleich sieben Teams zum Saisonabschluss um den Klassenverbleib.

Während vor dem letzten Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld im Aufstiegskampf bereits Klarheit herrscht, könnte es im Tabellenkeller kaum spannender zugehen. Zwar stehen mit Schlusslicht TSV Boisheim und Mitaufsteiger KTSV Preußen Krefeld zwei Absteiger schon fest, im Kampf gegen die beiden verbleibenden Abstiegsränge duellieren sich aber gleich sieben Teams in Fernduellen: Allen voran Bezirksliga-Absteiger SV Vorst und Verfolger TIV Nettetal stehen unter Siegesdruck, schließlich belegen die beiden Kontrahenten zurzeit denn noch verbleibenden Abstiegsplatz 15 und Relegationsrang 16.

Amern empfängt Meister Nettetal, Niederkrüchten gegen Meerbusch ohne Druck Morgen, 12:15 Uhr VSF Amern VSF Amern II SC Union Nettetal Nettetal II

Im Eröffnungsspiel des letzten Spieltags bekommt es Abstiegskandidat VSF Amern II mit niemand geringerem als Spitzenreiter SC Union Nettetal II zu tun. Während die Hausherren noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt stecken, stehen die Gäste aus Nettetal bereits als Meister fest. Nachdem die Landesliga-Reserve im Hinspiel nicht einmal angetreten war und wohl auch qualitativ klar das Nachsehen haben dürfte, können die Rot-Weißen lediglich darauf hoffen, dass es der Kontrahent aufgrund der lockeren Ausgangslage etwas ruhiger angehen lässt. Zu unterschätzen ist der Gastgeber aber keinesfalls, schließlich eroberte der VSF aus den vergangenen fünf Partien starke zehn Punkte. Darunter auch der bockstarke 3:2-Erfolg gegen den einstigen Aufstiegsaspiranten TSV Kaldenkirchen. Damit die Hausherren auch nach der Partie gegen den SCU noch über dem Strich stehen, braucht es bestenfalls drei Zähler, andernfalls sind die Rot-Weißen auf Schützenhilfe auf den anderen Plätzen angewiesen.

Entspannter sieht die Ausgangssituation derweil beim SC Niederkrüchten aus. Nach einer überragenden Form in den vergangenen Wochen und vier aufeinanderfolgenden Siegen konnten die Blau-Gelben bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt bejubeln. Durch den 4:2-Auswärtserfolg beim SC Schiefbahn festigen die Kürchtener den neunten Tabellenrang. Mit vier Zählern Vorsprung auf den SC rangiert der anstehende Gegner TSV Meerbusch III auf Tabellenrang acht. Auch die schwarz-gelben können am Wochenende befreit aufspielen, schließlich ist auch der TSV bereits sicher gerettet. Aufgrund der ähnlichen Tabellensituation ist davon auszugehen, dass die Begegnung erneut auf Augenhöhe stattfinden wird, wie es bereits beim knappen 2:1-Sieg der Meerbuscher im Hinspiel der Fall war. Für Fischeln und Hinsbeck zählen auswärts nur drei Punkte

Mit dem VfR Fischeln II und dem SC Rhenania Hinsbeck stehen zwei Abstiegskandidaten am letzten Spieltag gehörig unter Druck, schließlich gilt es für die beiden Tabellennachbarn, ihre Hausaufgaben in den Auswärtsduellen gegen die beiden bereits feststehenden Absteiger gerecht zu werden: Während die Landesliga-Reserve aus Fischeln zu Tabellenschlusslicht TSV Boisheim muss, gastiert die Rhenania aus Hinsbeck beim KTSV Preußen Krefeld.

Morgen, 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 SC Rhenania Hinsbeck SC Hinsbeck

Sowohl der VfR als auch der SC gehen dabei als Favoriten in ihre Partien, schließlich geht es für die beiden Verfolger um nichts geringeres als den Klassenerhalt, während die Kontrahenten aus Krefeld und Boisheim bereits sicher abgestiegen sind. Im Falle eines Auswärtssieges wären sowohl Fischeln als auch Hinsbeck gerettet, bei einem Ausrutscher könnte der Abstieg jedoch besiegelt sein. Nettetal muss gegen Strümp gewinnen, Hellas reicht Remis

Morgen, 15:00 Uhr TIV Nettetal TIV Nettetal SSV Strümp SSV Strümp

Der wohl größte Druck dürfte am Wochenende auf den Schultern der Akteure von TIV Nettetal liegen, denn mit 36 Zählern auf der Habenseite steht der TIV auf einem direkten Abstiegsplatz und wird sich wohl nur durch einen Heimdreier retten können. Leicht zu bewältigen dürfte diese Aufgabe allerdings nicht werden, schließlich kommt mit dem SSV Strümp der Tabellensechste nach Nettetal. Zwar stecken die Rot-Weißen nach schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen ein wenig im Formtief, dennoch hat der SSV schon öfters in der Saison bewiesen, dass einiges an Qualität vorhanden ist. Hoffnung machen dürfen sich die Hausherren aber trotzdem allemal, immerhin konnte dem Kontrahenten aus der oberem Tabellenhälfte bereits in der Hinserie ein Punktgewinn abgetrotzt werden. Wenn im Rückspiel nun drei Punkte herumspringen, könnte der TIV sich auf die letzten Meter der Saison gerade noch retten, andernfalls droht der Abstieg in die B-Liga. Für die Gäste aus Strümp geht es hingehen einzig noch darum, die Saison mit einem Auswärtsdreier zu beenden und auf den fünften Rang zu springen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld FC Hellas SC Schiefbahn Schiefbahn

Für den FC Hellas Krefeld reicht anders als Konkurrent TIV Nettetal ein Punktgewinn am letzten Spieltag, um den drohenden Abstieg aus eigener Kraft zu verhindern. Im Heimspiel gegen den SC Schiefbahn gelten die Blau-Weißen zwar als Underdog, dennoch spielen die Krefelder eine ordentliche Rückserie und konnten zuletzt einen bedeutenden 4:3-Auswärtssieg bei Favorit SSV Strümp einfahren. Dagegen zeigte die Formkurve des Bezirksliga-Absteigers aus Schiefbahn zuletzt eher nach unten als oben. Aus den vergangenen fünf Ligapartien entschieden die Rot-Weißen lediglich eines für sich. Ob dieser Negativlauf auch zum Saisonabschluss gegen den FC Hellas anhält oder ob der SC, wie beim 8:2-Kantersieg im Hinspiel, auftrumpft, bleibt abzuwarten. Bockum II mit schwerer Hürde, Hüls will Rückrunde ungeschlagen beenden

Auch der TSV Bockum II befindet sich einen Spieltag vor Schluss in der abstiegsgefährdeten Zone und steht zugleich vor einer großen Hürde: Mit dem SV Thomasstadt Kempen reist der frisch gebackene Bezirksliga-Aufsteiger an den Prozessionsweg, der den zweiten Rang hinter Meister Nettetal schon sicher hat. Während die Hausherren also im direkten Duell auf Zählbares brauchen, ohne auf Schützenhilfe in den Parallelspielen angewiesen zu sein, können es die Gäste aus der Thomasstadt wesentlich entspannter angehen. Dass der TSV allerdings keine leichte Hürde darstellt, hat die Bezirksliga-Reserve bereits im Hinspiel unter Beweis gestellt: Nach starkem Auftritt und fast halbstündigem Remis kassierte der Abstiegskandidat erst in der Schlussminute den 3:2-Siegtreffer. Schafft es der Gastgeber am Wochenende, etwas Zählbars einzuheimsen, dürfte der Klassenerhalt sicher sein.

Morgen, 15:00 Uhr Hülser SV Hülser SV SV Vorst SV Vorst

Parallel kann der Hülser SV im Heimspiel gegen Mit-Absteiger SV Vorst eine überragende Rückrunde krönen und auch im letzten Spiel ungeschlagen bleiben. Nach 17 niederlagenlosen Auftritten in Serie ist der HSV gewillt, die Erfolgsserie auch gegen den Kontrahenten aus Vorst fortsetzen. Diese sind durch die deftige 0:3-Klatsche gegen Tabellennachbar Amern II auf den Relegationsplatz abgerutscht und demnach auf einen Auswärtsdreier angewiesen, um den drohenden direkten Wiederabstieg aus eigener Hand abzuwenden. Helfen dürfte dabei ein ähnlich starker Auftritt wie im Hinspiel, als der SV mit 3:2 die Oberhand behielt. Kaldenkirchen zu Gast in Anrath