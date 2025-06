Abstiegskrimi und Generalprobe für die Relegation

Der 17. Spieltag der Landesliga Staffel 1, einst verschneit und nun zum Saisonfinale neu terminiert, hält reichlich Zündstoff bereit. Während die Meisterfrage mit dem TSV Rudow geklärt ist und BFC Meteor 06 als Relegationsteilnehmer feststeht, entscheidet sich im letzten Spiel, wer in die Bezirksliga muss. Empor II, Al-Dersimspor und Türkiyemspor sind noch mittendrin im Abstiegskampf. Sie alle treffen auf Gegner, die den Saisonabschluss mit einem Sieg krönen wollen. Spannung ist also garantiert. Schon am Donnerstagabend geht es los

