Abstiegskrimi spitzt sich zu – Gaglow und Saspow kämpfen um Platz zwei Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 29. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Süd Brandenburg Kolkwitz SG Burg Lübben II Friedersdorf + 12 weitere

Der 29. und vorletzte Spieltag der Landesklasse Süd steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes und des packenden Fernduells um Rang zwei. Während Meister FSV Glückauf Brieske/Senftenberg schon vorzeitig den Titel gefeiert hat, kämpfen SG Groß Gaglow und SV Motor Saspow um die Vizemeisterschaft. Unten hingegen tobt ein dramatischer Vierkampf zwischen SC Spremberg 1896, Kolkwitzer SV 1896, SV Eintracht Ortrand und SV Grün-Weiß Lübben II. Jeder Punkt kann nun über Klassenerhalt oder Abstieg entscheiden.

Heute, 18:30 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SV Großräschen Großräschen 18:30 PUSH

Spremberg will die starke Form aus dem Auswärtssieg in Forst (1:0 durch Niklas Kantor) bestätigen. Mit einem Heimsieg könnte man die eigene Ausgangsposition im unteren Mittelfeld festigen. Doch Großräschen reist selbstbewusst an, nach dem 2:0-Erfolg in Friedersdorf. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Damals siegte Großräschen mit 4:0, unter anderem traf Nick Ullrich doppelt. ---

Für beide Teams ist es ein echtes Abstiegsendspiel. Lübben II liegt aktuell mit 24 Punkten auf dem 16. Platz, SC Spremberg mit 27 Zählern knapp davor. Im Hinspiel gewann Lübben II mit 2:0 dank eines Doppelpacks von Torben Brauer. Nach der 0:7-Klatsche in Peickwitz muss sich Lübben nun dringend stabilisieren, während Spremberg zuletzt den Favoriten Saspow mit 1:0 besiegte und neues Selbstvertrauen tankte. --- Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH Peickwitz schoss sich mit einem 7:0 gegen Lübben II in einen Torrausch und will den Lauf gegen Friedersdorf fortsetzen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2, Kevin Müller rettete damals in der Schlussphase einen Punkt für Friedersdorf. Die Gäste verloren zuletzt mit 0:2 gegen Großräschen und wollen eine weitere Niederlage verhindern. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Nach dem 0:11-Debakel in Brieske geht es für Herzberg um Wiedergutmachung. Forst dagegen muss sich nach der 0:1-Niederlage gegen Spremberg sammeln. Das Hinspiel gewann Forst klar mit 4:1, Robin Otto und Philipp Fiedler trafen unter anderem. Forst kann mit einem Sieg Rang vier absichern, Herzberg hingegen will Rang sechs verteidigen. ---

Die Gastgeber stehen vor einer Herkulesaufgabe: Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 9:1 für Brieske, das sich vergangene Woche mit einem 11:0 gegen Herzberg in bestechender Form präsentierte. Burg verlor zuletzt mit 3:5 in Kolkwitz und wird eine Topleistung brauchen, um gegen den Meister zu bestehen. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH

Kolkwitz reist mit neuem Selbstvertrauen nach dem 5:3 gegen Burg an, während Bad Liebenwerda zuletzt mit 0:2 in Gaglow verlor. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 – Martin Hahn glich damals in letzter Sekunde aus. Mit einem Sieg könnte Kolkwitz einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Eintracht Ortrand SV Ortrand SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 live PUSH

Ortrand steht unter Druck. Nach dem 1:2 in Schlieben braucht das Team jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Doch mit Gaglow kommt ein Topteam: Die Gäste haben zuletzt 2:0 gegen Bad Liebenwerda gewonnen und das Hinspiel gegen Ortrand klar mit 4:0 für sich entschieden. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00 PUSH