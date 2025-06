Der SV Vorst hat nach der Niederlage beim Hülser SV traurige Gewissheit. – Foto: Daniel Bender

Abstiegskrimi pur: Vorst steigt ab, Bockum II rettet sich knapp Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der letzte Spieltag ist vollbracht, die Saison 2024/25 somit beendet. Während im Aufstiegskampf bereits zuvor Klarheit herrschte, hatte der Abstiegskampf umso mehr Spannung zu bieten: Mit dem SV Vorst erwischt es schlussendlich den Vorjahres-Absteiger, der somit in nur zwei Jahren von der Bezirskliga in die Kreisliga B abrutscht. Die Zweitvertretungen des TSV Bockum und VfR Fischeln retten sich derweil gerade so vor dem Abstieg, TIV Nettetal muss dagegen bangen. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE Schiefbahn SV Vorst Hülser SV TSV Meerbus. III + 14 weitere

Der letzte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld hatte es nochmal so richtig in sich: Mit TIV Nettetal, TSV Bockum II, VfR Fischeln II, dem FC Hellas Krefeld, dem SC Rhenania Hinsbeck und VSF Amern II entscheiden gleich sechs abstiegsgefährdete Mannschaften ihre Duelle für sich. Während der TIV somit noch auf den 15. Tabellenplatz springt und folglich darauf angewiesen ist, dass sowohl der VfB Uerdingen als auch der TSV Bockum die Abstiegs-Relegation der Bezirksliga bestehen, um die Klasse zu halten, haben die anderen fünf Teams durch die Erfolge den Klassenerhalt sicher. Anders sieht es dagegen beim SV Vorst aus: Durch die 1:5-Klatsche gegen den Hülser SV muss der Vorjahres-Absteiger den Gang in die Kreisliga B antreten.

Amern fertigt Meister Nettetal ab, Remis in Niederkrüchten

Mit dem VSF Amern II und der Oberliga-Reserve des SC Union Nettetal II standen sich im ersten Duell des Spieltags zwei Mannschaften gegenüber, deren Saisonverlauf unterschiedlicher kaum hätte sein können: Während die Hausherren mit 39 Punkten auf der Habenseite in die Partie gingen und folglich mitten drin im Abstiegskampf steckten, standen die Gäste aus Nettetal bereits seit zwei Wochen als Meister fest. Dass es für die Landesliga-Vertretung aus Amern im Gegensatz zum Kontrahenten noch um die sportliche Zukunft ging, ließ sich dann auch am Endresultat der Begegnung ablesen: Mit einem 5:0-Kantersieg wiesen die Rot-Weißen den favorisierten Spitzenreiter in die Schranken, obwohl dieser nahezu in Bestbesetzung auflief. Sowohl Mittelfeld-Stratege Oliver Lehnen als auch Joker Nico Schumacher netzten doppelt, auch Top-Torjäger Jannik Scholz trug sich in die Torschützenliste ein. Durch den Heimerfolg sichert sich der Gastgeber den Klassenerhalt und beendet die Spielzeit auf einem ordentlichen elften Tabellenrang. Nettetal hingegen muss zum Abschluss eine deutliche Niederlage einstecken, darf aber trotzdem die Meisterschaft und den gleichbedeutenden Bezirksliga-Aufstieg bejubeln.

Wesentlich ausgeglichener verlief dagegen die Partie zwischen den Tabellennachbarn SC Niederkrüchten und TSV Meerbusch III. Die Hausherren, die bereits in der Vorwoche den Klassenverbleib feiern durften und folglich befreit aufspielen konnten, waren gewillt, die Erfolgsserie von neun ungeschlagenen Ligaspielen in Folge am letzten Spieltag auszubauen. Auch die Gäste aus Meerbusch standen bereits sicher als Tabellenachter fest und standen demnach nicht wirklich unter Druck. So kam es, dass sich die beiden Kontrahenten nach ausgeglichenem Spielverlauf und wenig Torraumszenen letzten Endes die Punkte teilten. Nachdem TSV-Kapitän Andreas Lahn mit seinem bereits 25. Saisontor für die Pausenführung sorgte, traf SC-Akteur Kai Schmidt per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Dieser bedeutet zugleich den Endstand, wodurch die Gäste die Saison, mit vier Punkten Vorsprung auf die Krüchtener, auf dem achten Platz beenden. Die Blau-Gelben rutschen einen Rang nach unten und werden Zehnter, bauen ihre Ungeschlagenen-Serie zum Abschluss aber auf zehn Partien aus. Fischeln-Schützenfest in Boisheim, Hinsbeck rettet sich in Krefeld Sowohl für den VfR Fischeln II als auch Tabellennachbar SC Rhenania Hinsbeck ging es am Wochenende um den Klassenerhalt. Während sich die Landesliga-Reserve aus Fischeln mit einem denkwürdigen Kantersieg gegen Tabellenschlusslicht TSV Boisheim aus der Saison verabschiedete und somit auf die letzten Meter den Klassenverbleib eintütete, erledigte auch Konkurrent Rhenania Hinsbeck seine Hausaufgaben beim KTSV Preußen Krefeld.

Bereits in Durchgang eins sorgte der VfR aus Krefeld für die Vorentscheidung und traf gleich fünf mal, in Durchgang zwei ließen die Grün-Weißen dann fünf weitere Treffer folgen und setzten sich schlussendlich hochverdient mit 10:2 durch. Insbesondere zwei Akteure erwischten dabei einen Sahnetag: Während der zur Pause eingewechselte Nick Sotiriou in der zweiten Hälfte überragte und einen Viererpack erzielte, legte Mittelfeld-Kollege Carlo Honore Heinrich noch einen drauf und traf gleich fünffach. Auf Seiten der Hausherren kam einzig Melvin Risse zum doppelten Torerfolg, dieser bedeute allerdings am Ende nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Im Parallelspiel tat sich die Rhenania aus Hinsbeck gegen Vorjahres-Aufsteiger Preußen Krefeld wesentlich schwerer, kam aber nach neunzig Minuten Spielzeit ebenfalls zum Auswärtserfolg. Ein Doppelschlag von Top-Torjäger Linus Kunze reichte aus, um die Partie in Durchgang zwei zugunsten der Blau-Weißen zu entscheiden. Der Topstürmer, der durch den doppelten Torerfolg auf sage und schreibe 35 Saisontore kommt, sichert seiner Mannschaft durch den Doppelpack nicht nur den Klassenverbleib, sondern sich zugleich auch die Torjäger-Krone. Nettetal bangt um Klassenerhalt, Hellas mit Heimdreier

Auch Gastgeber TIV Nettetal war im Heimspiel gegen den SSV Strümp zwingend auf drei Punkte angewiesen, um den drohenden Abstieg noch abzuwenden. Durch einen klaren 4:1-Erfolg gegen den eigentlichen Favoriten aus Strümp erledigte der TIV am Ende seine Hausaufgaben zwar, eine endgültige Rettung blieb allerdings aus. Weil auch die Konkurrenten aus Bockum, Fischeln und Hinsbeck allesamt punkten, klettern die Hausherren durch den Sieg lediglich auf den Relegationsplatz und sind auf einen Nicht-Abstieg des TSV Bockum und des VfB Uerdingen aus der Bezirksliga angewiesen. Der Kontrahent aus Strümp hingegen verspielt die frühe Führung durch den Treffer von Kapitän Dominik Birgels und beendet die Spielzeit mit einer Niederlage auf Rang sechs.

Auch der FC Hellas Krefeld fertigte im Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn drei Punkte ein und durfte folglich den sicheren Klassenerhalt am letzten Spieltag bejubeln. Durch Tore von Romano Sven Herrmann und dem eingewechselten Mohammed Ben-Dali entschieden die Blau-Weißen die Partie am Ende für sich und heimsten die drei Zähler ein. Für die Gäste aus Schiefbahn ist es dagegen bereits die dritte Niederlage in Folge, weshalb es der einstige Aufstiegsfavorit verpasst, an Konkurrent Strümp vorbeizuziehen und die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz zu beenden. Bockum hält denkbar knapp die Klasse, Vorst-Abstieg besiegelt

Der TSV Bockum II ging im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Thomasstadt Kempen zwar bei Weitem nicht als Favorit in die Begegnung, dennoch konnte der TSV darauf hoffen, dass es die Kempener aufgrund des bereits feststehenden Aufstiegs etwas lockerer angehen würden. Dies sollte trotz einiger Umstellungen aus Seiten der Gäste allerdings nicht der Fall sein, schließlich musste die Bezirksliga-Reserve aus Bockum bis in die Schlussminuten zittern. Nachdem sowohl Yannick Küppers als auch Thorsten Pöll in ihrem jeweils letzten Auftritt für die Thomasstädter für die zweimalige Führung sorgten und TSV-Akteur Jan-Erik Neikes per Doppelpack ausglich, ging es mit dem 2:2-Remis in die Schlussphase der Begegnung. In dieser war es zunächst Joker Henry Jim Peter Schroers, der die Hausherren in Führung schoss, ehe Kempen-Schlussmann Niclas Roosen per Strafstoß für den Ausgleich sorgte. Weil anschließend nichts weiteres passierte, rettet sich der TSV denkbar knapp mit einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang und hält die Klasse.

Mit selbiger Ausgangslage wie die des TSV Bockum II ging auch Verfolger SV Vorst in den Spieltag. Im Auswärtsspiel bei Mit-Absteiger Hülser SV waren die Gäste auf drei Punkte angewiesen, um den erneuten Abstieg zu vermeiden. Dazu sollte es schlussendlich allerdings nicht kommen, da die Hülser dem Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte nicht den Hauch einer Chance ließen und diesen mit einem 5:1-Kantersieg in die B-Liga beförderten. Während Kevin Czompel doppelt traf, steuerten Noah Poschmann, Matthias Dohmen und Finn Decku jeweils einen Treffer zum deutlichen Heimerfolg bei. Durch diesen beenden die Hausherren die Rückrunde als einziges Team ungeschlagen und festigen einen straken vierten Tabellenrang. Der SV Vorst hingegen geht als einzige der insgesamt sieben vor Beginn des Spieltags abstiegsgefährdeten Mannschaften leer aus und steigt somit in die Kreisliga B ab. Nachdem der SV erst im Vorjahr aus der Bezirksliga abgestiegen war, ist somit nun ein neuer Tiefpunkt erreicht. Tor-Festival in Anrath