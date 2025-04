Nach dem Rückschlag in Westrhauderfehn will Wallinghausen vor heimischem Publikum Wiedergutmachung betreiben. Die Spielgemeinschaft aus Emden reist mit Rückenwind an und hat den Abstand zur Abstiegszone zuletzt verkürzt. Beide Teams bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, dürften aber auf einen Dreier schielen. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.