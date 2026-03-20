Abstiegskrimi in Troisdorf – Gelingt Deutz die Hinspiel-Revanche?

Vichttal will Hennef ärgern

Der FC Hennef 05 thront mit 37 Punkten an der Tabellenspitze, während der VfL Vichttal trotz eines jüngsten Erfolgserlebnisses tief im Tabellenkeller feststeckt. Doch genau dieser Erfolg gegen Erftstadt-Lechenich sorgt im Hennefer Lager für höchste Wachsamkeit. Hennef-Trainer Erkan Cihangir lässt sich vom Tabellenbild nicht blenden. „Die Tabelle zeigt ein klares Bild, aber so wird es nicht sein“, warnt er seine Mannschaft eindringlich. Er rechnet mit einem Gegner, der nach dem ersten Saisonsieg mit einer ganz anderen Mentalität anreisen wird: „Vichttal wird die Motivation aus der letzten Woche in dieses Spiel mitnehmen. So eine Überraschung gilt es zu vermeiden.“ Für den Spitzenreiter ist die Marschroute klar: „Wenn wir von der ersten Sekunde an konzentriert unser Spiel spielen, dann bin ich mir sicher, dass die drei Punkte bei uns bleiben.“ Vichttal-Trainer Imad Laadim sieht in der Begegnung die „nächste große Herausforderung“ und ordnet die Verhältnisse realistisch ein: „Die Rollen sind dabei klar verteilt – wir gehen als absoluter Underdog in die Partie.“ Doch kampflos will man sich dem Favoriten nicht ergeben. „Wir wollen uns nicht verstecken, sondern mit der gleichen Geschlossenheit und Entschlossenheit auftreten wie am vergangenen Wochenende“, so Laadim kämpferisch. Sein Team setze auf den „positiven Schwung“ und die Tugenden Disziplin und Mentalität, um in Hennef dagegenzuhalten. Es wird spannend zu sehen sein, ob Hennef den Kurs Richtung Meisterschaft beibehält oder ob Vichttal tatsächlich den nächsten Paukenschlag im Abstiegskampf landet.



