Abstiegskrimi in Mitte - Gipfeltanz am Tempelhofer Weg

Der FC Internationale marschiert weiter vorneweg, Johannisthal und der Berliner SV lauern dahinter. Unten kämpfenPfeffersport, Cha-Wilmersdorf, Hürtürkel, BFC Preussen II, Schwarz-Weiß Neukölln und Berolina Mitte ums Überleben. Der 8. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 verspricht Spannung – oben wie unten. Alle Begegnungen in der Vorschau

Das Duell der Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld verspricht Spannung. Empor II, trainiert von Cem Tekin und Maximilian Weber, kletterte nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Neukölln auf Rang sieben. Besonders Billy Bradley Tuckerman traf erneut und steht nun bei drei Saisontoren. Gegner Pfeffersport, gecoacht von Benno Scholze, steht mit sieben Punkten auf Platz elf und sucht nach Konstanz. Beim 0:1 gegen den Berliner SV blieb die Offensive um William Scarlett (5 Tore) glücklos. Beide Teams wollen sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen – kleine Nuancen könnten entscheiden.

Topspiel am Tempelhofer Weg. Tabellenführer FC Internationale empfängt den Dritten Berliner SV 92 – und alles deutet auf ein Offensivspektakel hin. Das Team von Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk steht mit der makellosen Bilanz von sieben Siegen aus sieben Spielen und einem Torverhältnis von 37:6 einsam an der Spitze. Am vergangenen Wochenende fegte Inter Aufsteiger Charlottenburg-Wilmersdorf mit 9:1 vom Platz. Vorne wirbeln Gaston Ignacio Nieto (11 Tore) und S. Henrich Paya (10 Treffer) in Galaform. Der Berliner SV von Trainer Dennis Linke reist mit Selbstvertrauen an. Beim 1:0-Sieg in Pfeffersport zeigte die Defensive enorme Stabilität, während Julius Zauner (5 Tore) erneut den Unterschied machte. Platz drei ist bislang verdient, doch bei sechs Punkten Rückstand auf Inter darf man sich keine Ausrutscher erlauben. Ein Sieg wäre ein Statement – doch Inter scheint derzeit unantastbar.

Hilalspor, der Berlin-Liga-Absteiger, steckt im grauen Mittelfeld fest. Nach dem 1:1 bei Friedenau ist es aktuell das Mausrad für die Kreuzberger. Besonders Volkan Neziroglu (5 Tore) und der pfeilschnelle M. Chawraba bleiben die Hoffnungsträger in der Offensive. Gegner Charlottenburg-Wilmersdorf steht mit sieben Punkten auf Rang zwölf und musste zuletzt beim 1:9 gegen Inter eine Lehrstunde hinnehmen. Trainer Axel Liebenamm fordert nun eine Reaktion und defensive Stabilität. Beide Teams sind verunsichert – ein Spiel, das über Moral und Mentalität entschieden wird.

Bei Schwarz-Weiß Neukölln schrillen die Alarmglocken. Nur vier Punkte aus sieben Spielen – und das 0:3 in Empor war ein Rückschritt. Interimstrainer Pascal Maurice Stelter steht vor einer schwierigen Aufgabe, seine Mannschaft wachzurütteln. Zu harmlos präsentiert sich die Offensive, zu anfällig die Abwehr. Der Berliner SC II von Dominique Leitner reist mit einer 1:6 Pleite in Schöneberg im Gepäck an, rangiert aber mit zwölf Punkten auf Platz acht solide im Mittelfeld. Nun gilt es, eine Reaktion zu zeigen. Für Neukölln könnte ein weiterer Rückschlag schon früh den Anschluss kosten – der Druck ist enorm für Schwarz-Weiss.

Bei den Berliner Amateuren läuft es! Nach dem furiosen 5:0 gegen Johannisthal hat das Team von Edgar Döring auf Rang vier Anschluss an die Spitze gefunden. Vorne glänzt Ben Kozak (3 Tore, 2 Vorlagen). Ganz anders die Stimmung bei Gegner BFC Preussen II. Zwar sorgte der 4:2-Erfolg gegen Hürtürkel am vergangenen Spieltag für etwas Luft im Keller, doch das Team von René Wendl steckt mit sechs Punkten weiter auf Platz 14 fest. Besonders Hugo Timur (4 Tore) bleibt der Lichtblick. Trotzdem: In dieser Form sind die Amateure klarer Favorit.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal Friedenauer TSC Friedenau 14:00 PUSH

Johannisthal will Wiedergutmachung! Nach dem bitteren 0:5 bei den Berliner Amateuren steht die Mannschaft von Danilo Bethke unter Zugzwang. Als Zweiter mit 15 Punkten ist man weiter oben dabei, doch der Rückstand auf Inter beträgt bereits sechs Zähler. Lukas Ferl (6 Tore) und Eric Warncke (4) sollen für die Trendwende sorgen.

Friedenau unter Thomas Plohmann steht punktgleich auf Rang fünf. Beim 1:1 gegen Hilalspor zeigte sich das Team kämpferisch, aber auch fahrig im Abschluss. Ihab Al-Khalaf (5 Tore) ist die Lebensversicherung, doch gegen die spielstarken Johannisthaler braucht es mehr Zielstrebigkeit. Ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe.

Borsigwalde, trainiert von Rogerio De Almeida, feierte beim 3:1 gegen Berolina Mitte einen wichtigen Befreiungsschlag. Daniel Mpembele Nzongo (4 Tore) bleibt der Garant für Tore.

Aufsteiger Schöneberg überzeugt bislang auf Platz sechs mit mutigem Offensivfußball. Der 6:1-Erfolg gegen den Berliner SC war ein Statement. Trainerduo Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya formte eine spielfreudige Einheit, die vor allem durch Salih Uzun (9 Tore) und Enes Uzun (5) glänzt. Hier treffen zwei Teams in Form aufeinander – ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten.

So., 26.10.2025, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina BSV Hürtürkel Hürtürkel 14:10 PUSH

Das Kellerduell an der Kleinen Alexanderstraße ist Abstiegskampf pur. Berolina Mitte, Tabellenletzter mit drei Punkten, verlor zuletzt 1:3 in Borsigwalde. Trainer Pierre Tänzer steht unter Druck – sein Team muss dringend punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Gegner Hürtürkel (13., 6 Punkte) unter Abdüssamed Demirel kassierte beim 2:4 in Preussen II die nächste Niederlage. Onur Yüksek (4 Tore, 2 Vorlagen) und Leopold Bussmann (4 Tore) sorgen regelmäßig für Torgefahr, doch die Defensive bleibt wacklig. Für beide gilt: verlieren verboten. Wer hier als Sieger vom Platz geht, verschafft sich wertvolle Luft im Abstiegskampf.

_____________________________________________________________________________________________