– Foto: Hubert Lammers

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 steht im Zeichen wegweisender Duelle in allen Tabellenregionen. An der Spitze versucht der VfL Oythe seine Führung gegen hartnäckige Verfolger wie den SV Altenoythe und den SV Thüle zu behaupten, während im Mittelfeld gleich mehrere Teams um Anschluss an die oberen Plätze kämpfen. Besonders brisant ist zudem das Geschehen im Tabellenkeller, wo für den TuS Frisia Goldenstedt und den SV Amasya Spor Lohne jeder Punkt im Abstiegskampf von enormer Bedeutung ist. Insgesamt verspricht der Spieltag sowohl im Titelrennen als auch im Überlebenskampf reichlich Spannung und möglicherweise richtungsweisende Entscheidungen.

Im oberen Tabellendrittel kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenachten SV Schwarz-Weiß Osterfeine (30 Punkte) und dem Dritten SV Thüle (45 Punkte). Während Thüle mit 60 erzielten Treffern offensiv zu den stärksten Teams der Liga gehört, kämpft Osterfeine um Stabilität im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste gehen aufgrund ihrer Konstanz als Favorit in die Partie. Dennoch hat Osterfeine bereits mehrfach gezeigt, dass man favorisierte Gegner ärgern kann.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH

Ein Duell zweier formschwankender Teams im Tabellenmittelfeld. TuS Lutten steht mit 40 Punkten im oberen Mittelfeld, während SV Molbergen mit 27 Zählern im unteren Drittel rangiert. Lutten überzeugt vor allem durch offensive Durchschlagskraft, zeigt jedoch defensive Schwächen. Molbergen hingegen agiert kompakt, tut sich aber schwer, selbst Tore zu erzielen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa SV Bethen SV Bethen 15:00 PUSH

Mit 39 Punkten gehört SV Hansa Friesoythe weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und empfängt den Aufsteiger SV Bethen (21 Punkte). Friesoythe stellt mit 49 Toren eine der effizienteren Offensiven der Liga und will den Anschluss an die Top 4 halten. Bethen dagegen kämpft um Stabilität im unteren Tabellenbereich. Alles andere als ein Heimsieg würde die Ambitionen der Gastgeber deutlich bremsen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zweier Teams mit Abstiegssorgen. SV Amasya Spor Lohne steht mit 17 Punkten auf Rang 15, während TuS Frisia Goldenstedt mit 11 Punkten das Schlusslicht bildet. Beide Mannschaften stellen die schwächsten Offensiven der Liga und sind dringend auf Punkte angewiesen. Ein enges und nervenaufreibendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg ist zu erwarten.

Ein Duell mit klar verteilten Rollen: SV Altenoythe (48 Punkte) spielt um die Vizemeisterschaft, während SV Höltinghausen mit 26 Punkten im unteren Mittelfeld feststeckt. Altenoythe überzeugt mit 59 Saisontoren sowohl offensiv als auch durch Konstanz. Höltinghausen hingegen hat bereits 61 Gegentreffer kassiert und stellt eine der anfälligsten Defensiven. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Teams mit ähnlicher Punkteausbeute aufeinander. SV Rot-Weiss Visbek (15 Punkte) kämpft gegen den drohenden Abstieg, während FC Lastrup (30 Punkte) im gesicherten Mittelfeld steht. Visbek stellt mit 60 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Lastrup bringt hingegen mehr Stabilität mit und geht leicht favorisiert in die Partie.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr VfL Oythe VfL Oythe GW Brockdorf GW Brockdorf 15:00 PUSH

Spitzenspielcharakter in der Bezirksliga: Tabellenführer VfL Oythe (50 Punkte) empfängt GW Brockdorf (24 Punkte). Oythe stellt mit 70 Toren eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und will die Tabellenführung verteidigen. Brockdorf hingegen pendelt zwischen stabilen Auftritten und klaren Niederlagen. Alles spricht für die Gastgeber, die ihre Aufstiegsambitionen untermauern wollen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr RW Damme RW Damme SV Holdorf SV Holdorf 15:00 PUSH