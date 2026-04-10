 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Abstiegskrimi in Lohne – Verfolger jagen Oythe

Lutten gegen Molbergen: Stabilität trifft auf Offensivprobleme

von p.s. · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hubert Lammers

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BZL Weser-Ems St. 4
SV Bethen
Osterfeine
SV Höltingh.
SV RW Visbek

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 steht im Zeichen wegweisender Duelle in allen Tabellenregionen. An der Spitze versucht der VfL Oythe seine Führung gegen hartnäckige Verfolger wie den SV Altenoythe und den SV Thüle zu behaupten, während im Mittelfeld gleich mehrere Teams um Anschluss an die oberen Plätze kämpfen. Besonders brisant ist zudem das Geschehen im Tabellenkeller, wo für den TuS Frisia Goldenstedt und den SV Amasya Spor Lohne jeder Punkt im Abstiegskampf von enormer Bedeutung ist. Insgesamt verspricht der Spieltag sowohl im Titelrennen als auch im Überlebenskampf reichlich Spannung und möglicherweise richtungsweisende Entscheidungen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
15:00

Im oberen Tabellendrittel kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenachten SV Schwarz-Weiß Osterfeine (30 Punkte) und dem Dritten SV Thüle (45 Punkte). Während Thüle mit 60 erzielten Treffern offensiv zu den stärksten Teams der Liga gehört, kämpft Osterfeine um Stabilität im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste gehen aufgrund ihrer Konstanz als Favorit in die Partie. Dennoch hat Osterfeine bereits mehrfach gezeigt, dass man favorisierte Gegner ärgern kann.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
15:00

Ein Duell zweier formschwankender Teams im Tabellenmittelfeld. TuS Lutten steht mit 40 Punkten im oberen Mittelfeld, während SV Molbergen mit 27 Zählern im unteren Drittel rangiert. Lutten überzeugt vor allem durch offensive Durchschlagskraft, zeigt jedoch defensive Schwächen. Molbergen hingegen agiert kompakt, tut sich aber schwer, selbst Tore zu erzielen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
15:00

Mit 39 Punkten gehört SV Hansa Friesoythe weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und empfängt den Aufsteiger SV Bethen (21 Punkte). Friesoythe stellt mit 49 Toren eine der effizienteren Offensiven der Liga und will den Anschluss an die Top 4 halten. Bethen dagegen kämpft um Stabilität im unteren Tabellenbereich. Alles andere als ein Heimsieg würde die Ambitionen der Gastgeber deutlich bremsen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
15:00

Im Tabellenkeller kommt es zum direkten Duell zweier Teams mit Abstiegssorgen. SV Amasya Spor Lohne steht mit 17 Punkten auf Rang 15, während TuS Frisia Goldenstedt mit 11 Punkten das Schlusslicht bildet. Beide Mannschaften stellen die schwächsten Offensiven der Liga und sind dringend auf Punkte angewiesen. Ein enges und nervenaufreibendes Spiel im Kampf gegen den Abstieg ist zu erwarten.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
15:00

Ein Duell mit klar verteilten Rollen: SV Altenoythe (48 Punkte) spielt um die Vizemeisterschaft, während SV Höltinghausen mit 26 Punkten im unteren Mittelfeld feststeckt. Altenoythe überzeugt mit 59 Saisontoren sowohl offensiv als auch durch Konstanz. Höltinghausen hingegen hat bereits 61 Gegentreffer kassiert und stellt eine der anfälligsten Defensiven. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
15:00

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Teams mit ähnlicher Punkteausbeute aufeinander. SV Rot-Weiss Visbek (15 Punkte) kämpft gegen den drohenden Abstieg, während FC Lastrup (30 Punkte) im gesicherten Mittelfeld steht. Visbek stellt mit 60 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Lastrup bringt hingegen mehr Stabilität mit und geht leicht favorisiert in die Partie.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
15:00

Spitzenspielcharakter in der Bezirksliga: Tabellenführer VfL Oythe (50 Punkte) empfängt GW Brockdorf (24 Punkte). Oythe stellt mit 70 Toren eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und will die Tabellenführung verteidigen. Brockdorf hingegen pendelt zwischen stabilen Auftritten und klaren Niederlagen. Alles spricht für die Gastgeber, die ihre Aufstiegsambitionen untermauern wollen.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
15:00

Ein echtes Mittelfeldduell zwischen dem siebtplatzierten RW Damme (35 Punkte) und dem sechstplatzierten SV Holdorf(37 Punkte). Beide Teams zeichnen sich durch torreiche Spiele aus, wobei Holdorf mit 64 Treffern offensiv besonders auffällig ist. Damme wiederum hat in der Defensive seine Schwankungen, bleibt aber zuhause gefährlich. Ein offenes Spiel mit Tendenz zu vielen Toren ist zu erwarten.