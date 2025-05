Am vergangenen Freitag gab es für den SV Bawinkel in Salzbergen den nächsten Nackenschlag. In einer turbulenten Begegnung, mussten die Gäste sich ganz spät mir 3:2 geschlagen geben. Auch Surwold durchlebt aktuell eine schwierige Phase. Die Mannschaft von Marco Langen wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und musste sich zuletzt mit 1:5 gegen Eintracht Nordhorn geschlagen geben. Unabhängig von der eh schon sehr hohen Bedeutung der anstehenden Partie, gehen die Gäste mit einer Portion Extra-Motivation ins Spiel, da es noch eine Rechnung zu begleichen gibt. Im Hinspiel führte der SV Surwold lange Zeit, musste aber kurz vor Schluss doch noch den bitteren Ausgleich hinnehmen. Die aktuelle Tabellensituation zeigt, was dieser Sieg heute für einen Einfluss gehabt hätte. Es ist also alles angerichtet für ein packendes Flutlicht-Bezirksligaspiel.

Anpfiff ist am Dienstagabend um 20:00 Uhr in Bawinkel.